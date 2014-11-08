به گزارش خبرنگار مهر، روستای چین جزو دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ است و جز محروم ترین روستاهای چهارمحال و بختیاری و کشور به شمار می رود.

این روستا در میان قله های بلندترین مناطق زاگرس قرار گرفته است و مردم این منطقه از میانه فصل پاییز تا عید نوروز با سختی بارش های چندین متری برف زندگی را طی می کنند.

این منطقه پر بارش ترین منطقه چهارمحال و بختیاری از نظر برف و باران به شمار می رود.

مردم روستا در خانه های زندگی می کنند که از چوب وسنگ وگل و خاک و مصالح طبیعی منطقه تشکیل شده است و خبری از سیمان و آجر و قیر و ایزوگام و گچ در خانه های آنها نیست.

بارش های باران و برف بسیاری از خانه های این منطقه را با مشکل مواجه می کند و مردم با سختی و مشقت زیر سقف این خانه ها زندگی می کنند.

بسیاری از خانه ها در هنگام بارش چکه می کند و بسیاری دیگر تخریب می شوند که سختی زندگی را برای مردمان این منطقه بیشتر می کند.

عضو شورای اسلامی روستای چین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خانه های روستایی این منطقه از مصالح طبیعی مانند چوب جنگل و گل و خاک ساخته شده است، ادامه داد: در ساخت خانه های روستای چین از مصالح ساختمانی امروزی استفاده نشده است.

سید حسینعلی درخشان عنوان کرد: بسیاری از خانه ها هنگام بارش شروع به چکه چکه می کنند و آب دادن سقف خانه مشکلات بسیاری را برای اهالی خانه به ویژه کودکان ایجاد می کند.

وی ادامه داد: نبود شغل مناسب در این منطقه موجب شده است که مردم این منطقه جز کم درآمد ترین مردم کشور باشند و درآمد آنها جوابگوی مخارج زندگی نیست چه برسد که بتوانند سرپناه استاندارد و ایمنی برای خود بسازند.

عضو شورای اسلامی روستای چین ادامه داد: مسئولان باید توجه بیشتری به این روستا داشته باشند و به مردم این روستا در خصوص احداث خانه های ایمن کمک کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون این روستا از جاده مناسب محروم است و باید دراین خصوص توجه ویژه ای شود.

عضو شورای اسلامی روستای چین گفت: ضرورت دارد فاصله چهار کیلومتری تا گردنه به سمت بزنوید لرستان زیر سازی شود و این کار اگر انجام شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی ادامه داد: مردم اگر بخواهند در این مسیر حرکت کنند در گل و لای ایجاد شده در پی بارش گیر می کنند و با مشکلات بسیاری روبرو می شوند.

درخشان در ادامه تاکید کرد: نداشتن سیگنالهای تلویزیون و ارتباط مخابراتی از مهمترین مشکلات دیگر منطقه به شمار می رود.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:روستای چین یکی از روستاهای دهستان موگویی است که مردم آن با مشکلات بسیاری زیادی روبرو هستند.

فرزاد محمد حسینی عنوان کرد: این روستا به علت قرار گرفتن در ارتفاعات ومنطقه سخت گذر دارای بارش های قابل توجه برف در طول زمستان است که به علت بارش های برف ارتباط زمینی آنها در طول زمستان با مرکز شهرستان و استان قطع می شود.

وی ادامه داد: این روستا یکی از محروم ترین روستاهای منطقه است که ضرورت دارد برای خارج شدن از محرومیت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نداشتن ارتباط مخابراتی، عدم دریافت شبکه های تلویزیون، تعارض به منابع طبیعی توسط متخلفان و... از مهمترین مشکلات منطقه به شمار می رود، عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده این مشکلات در دست حل شدن است.

فرزاد محمد حسینی ادامه داد: چندی پیش استاندار به همراه مسئولان استانی و شهرستانی از این روستا دیدن کردند و در جریان مشکلات این منطقه قرار گرفتند.

وی گفت: استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص حل مشکلات منطقه تاکید کردند و دستورات فوری به ادارات مربوطه در راستای حل مشکلات منطقه اتخاذ کردند.

روستای چین از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و در حدود بیش از 120 کیلومتر تا شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری فاصله دارد.

.............................

گزارش از سید محمد رضا موسوی