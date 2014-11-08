به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه،"درک وان دی مرلین" رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان بلژیک طرحی را تهیه کرده که در آن از پارلمان این کشور خواسته شده کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد.

در این طرح تاکید شده بیش از 20 سال از آغاز مذاکرات صلح(سازش) بین فلسطینیان(تشکیلات خودگردان) و اسرائیل می گذرد و این مذاکرات نتیجه ای جز گسترش شهرک سازیهای اسرائیل و ساخت دیوار حائل نداشته است .

بنابراین بلژیک و اتحادیه اروپا باید طرحی را برای نجات گزینه تشکیل کشور مستقل فلسطینی در حدود مرزهای 1967میلادی ارائه دهند .



این مسئول پارلمان بلژیک تصریح کرد: طرح پیشنهادی با هدف حمایت از تلاش‌های ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد و درخواست وی برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین ارائه شده است .

همچنین در حال حاضر 135 کشور از جمله 9 کشور اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند و سوئد نیز به تازگی به جمع این کشورها پیوسته است. در پارلمان انگلیس نیز چندی قبل در حمایت از به رسمیت شناختن کشور فلسطین رای گیری شد و بسیاری پارلمان های اروپایی نیز شاهد مذاکراتی در این خصوص هستند.

