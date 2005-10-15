معاون آموزشي وزارت بهداشت: آينده شغلي مبهم موجب افت تحصيلي دانشجويان پزشكي مي شود

دكتر محمد علي محققي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مسايل آموزشي بايد به طور عميق مورد بررسي قرار گيرد و نهادهايي از جمله شوراي آموزش پزشكي وزارت بهداشت و درمان، مجلس شوراي اسلامي و مجموعه خدمت گذاران نظام اسلامي براي آينده شغلي و امور رفاهي فارغ التحصيلان در تمام رشته هاي پزشكي برنامه ريزي كنند.

وي خاطرنشان كرد: نگراني هاي عظيمي كه در محافل دانشجويي وجود دارد ناشي از ناكافي بودن حمايت هاي قانوني در زمان تحصيل و بي عدالتي ها در مقررات و قوانين و برخورد نامناسب در محيط تحصيلي است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: با تعديل مقررات و تسهيل آن و توزيع عادلانه امكانات و پاسخگويي مسوولانه به نيازهاي دانشجويان مي توان بخش عظيمي از مشكلات كنوني دانشجويان پزشكي را رفع كرد.