مراد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در کرمانشاه با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی استان افتتاح می شود.

وی افزود: مراسم افتتاح این کتابخانه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه، 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.

محمدی گفت: در این مراسم مسئولین فرهنگی و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان کرمانشاه حضور خواهند داشت.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه مکان این کتابخانه را اداره کل کتابخانه های عمومی استان واقع در خیابان شهید مصطفی امامی کرمانشاه عنوان و خاطر نشان کرد: امیدواریم با افتتاح این کتابخانه گامی هر چند کوچک در راستای نشر ارزش های دفاع مقدس برداشته شود.