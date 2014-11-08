به گزارش خبرنگار مهر، موضوع متروی ورامین و راه اندازی و یا عدم اجرای این پروژه در دیار ۱۵ خرداد همچنان به عنوان مهمترین و اصلی ترین موضوع در میان مردم و مسئولان شهرستان ورامین مطرح است.

برخی مردم شهرستان ورامین در گفتگوهای جداگانه با خبرنگار مهر اظهار داشتند که متروی ورامین می تواند بسیاری از نیازهای حمل و نقل عمومی مردم این منطقه را تأمین کند و در این زمینه باید برای بازگرداندن و احقاق حق مردم این دیار تلاش شود.

مدیران شهرستان ورامین نیز تلاش دارند تا با استفاده از ظرفیت های مختلف و بهره گیری از تریبون های عمومی و دیدار با مسئولان کشور، زمینه ادامه یافتن پروژه متروی ورامین- تهران را فراهم کرده و مردم را از نگرانی خارج کنند.

به همین منظور شب گذشته نشست هماهنگی و وحدت و همدلی مسئولان ورامین با موضوع متروی ورامین در بیت امام جمعه برگزار و بر حل این مشکل و ادامه یافتن پروژه متروی ورامین- تهران تأکید شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه مسئولان شهرستان ورامین در خصوص بررسی آخرین وضعیت متروی این شهرستان اظهار داشت: در این نشست مسئولان ارشد شهرستان ورامین تأکید کردند که پروژه متروی ورامین از مطالبات جدی و اصلی مردم این دیار در سال های گذشته بوده است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: در این نشست هر یک از مسئولان به تلاش های خود برای راه اندازی و تکمیل پروژه متروی ورامین اشاره و همه مسئولان شهرستان ورامین متفق القول تأکید کردند که باید مترو در ورامین عملیاتی شود.

وی ادامه داد: در این نشست مشکلات حمل و نقل مردم ورامین مورد تأکید قرار گرفت و همه مسئولان تأکید کردند که تنها مترو می تواند بسیاری از معضلات کنونی حمل و نقل در ورامین را حل کند.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مفاد نشست مسئولان شهرستان ورامین پیرامون متروی ورامین اظهار داشت: جلسه هماهنگی بین مسئولان شهرستان اعم از امام جمعه و نماینده ولی فقیه، شورای شهر، شهردار، فرماندار و نماینده شهرستان ورامین برگزار شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از برگزاری این نشست دفاع از حق مسلم مردم ورامین برای احداث مترو بود زیرا این پروژه پس از سال ها تلاش و فعالیت به تصویب دولت رسیده است.

وی ادامه داد: در این نشست مطرح شد که تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث پروژه متروی ورامین-تهران هزینه شده و تعطیل کردن و یا تغییر ماهیت این پروژه به نفع مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا نخواهد بود.

نقوی حسینی اضافه کرد: از طرف دیگر این موضوع نیز مورد تأکید قرار گرفت که تغییر پروژه متروی ورامین به سود دولت نیست زیرا این وعده توسط دولت گذشته به مردم این دیار داده شده است و مردم آن را وعده نظام می دانند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران عنوان کرد: مسئولان شهرستان ورامین از دولت یازدهم انتظار دارند پروژه های عقب افتاده در سطح استان تهران را سرعت ببخشند . به هیچ عنوان نباید شاهد عقب گرد در پروژه ها باشیم، تغییر مترو به راه آهن شهری یک عقب گرد در اجرای پروژه های این منطقه تلقی خواهد شد.

وی بیان داشت: چطور امروز مترو تا هشتگرد اجرایی می شود و عملیات عمرانی پروژه متروی پرند و فرودگاه امام نیز توسط شرکت مترو دنبال می شود و فقط پروژه متروی ورامین-تهران نباید اجرایی شود زیرا راه آهن می خواهد این پروژه را خود به دست بگیرد.

این مسئول گفت: اگر تصمیم دولت آن است که راه آهن حومه ای را در مناطق پیرامونی اجرایی کند باید این طرح را در مناطقی که هنور طرحی اجرا نشده عملیاتی کند اما در منطقه ورامین بیش از ۴۰ درصد کار انجام شده و مسئولان شهرستان با تمام توان از حقوق مسلم مردم دفاع می کنند.

گفتنی است در حالیکه همه مردم ورامین آرزوی رسیدن مترو به شهرشان را داشته و هر روز مسئولان مربوطه تاریخی را برای افتتاح این پروژه عظیم ملی اعلام می کردند به یکباره از سوی وزیر راه و شهرسازی بیان شد که قطار سریع السیر حومه ای به مناطق پیرامونی کلانشهرها اختصاص پیدا می کند.