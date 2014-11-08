جواد حق لطفی به مناسبت فرارسیدن دهه ایمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از جاده های استان خط کشی شد و ۱۲ هزار تن آسفالت برای روکش استفاده شد که در کاهش سوانح جاده ای بسیار موثر بوده است.

وی با اعلام اینکه تنها در مهر ماه سال جاری طول راههای استان با استفاده از ۷۰۰ تن آسفالت گرم لکه گیری شده است افزود: این عملیات در قالب انجام عملیات مستمر راهداری در سطح راههای استان انجام می شود.

حق لطفی بیان کرد: این عملیات در قالب انجام عملیات مستمر راهداری و با هدف بهبود ایمنی و افزایش طول عمر رویه آسفالت در سطح راههای استان انجام شده است.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با تلاش راهداران چه در بخشهای مدیریتی و فنی و چه در بخشهای اجرایی، مشکلات موجود در رویه راهها به نحو احسن مورد پوشش قرار گرفته و بستر تردد ایمن تری برای ایام بارندگی و فصل زمستان فراهم شود.

وی از کاهش تلفات جاده ای با ایمن سازی جاده های استان خبر داد و افزود: در مدت هفت سال گذشته تعداد کشته ها در سوانح جاده ای استان از ۶۷۲ نفر به ۲۸۸ نفر کاهش یافته است که این عملکرد علیرغم افزایش تردد این موفقیت قابل توجه است.

حق لطفی تصریح کرد: همه ساله به طور متوسط شاهد افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان هستیم و امسال نیز شاهد افزایش ۵۰ درصدی تردد در جاده های استان نسبت به سال قبل هستیم.

این مسئول تصریح کرد: در سال گذشته روزانه ۲۰۰ هزار خودرو از راههای مواصلاتی استان عبور کردند که در طول سال گذشته شاهد عبور بیش از ۶۰ میلیون دستگاه خودرو در راهها بودیم.

حق لطفی تصریح کرد: در شش ماهه امسال بیش از ۴۵ میلیون دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین از محورهای استان عبور کردند که با تداوم این روند پیش بینی می شود تا پایان سال میزان تردد به ۹۰ میلیون دستگاه برسد.

این مسئول اظهار داشت: در شهریورماه گذشته ۱۰ میلیون خودرو و شهریور ماه امسال ۱۵ میلیون دستگاه خودرو از جاده های استان عبور کردند که به رغم حجم بسیار بالای تردد با اقدامات انجام شده و فرهنگ سازی شاهد کاهش سوانح و تلفات جاده ای هستیم.