به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیق صبح شنبه در پاسخ به خبرنگار مهر، در خصوص تاثیر مهارت بر رشد صنایع و تقویت بازار کار، اظهار داشت: قطعا مهارت بالاترین رکن است و انسانی که علم داشته باشد اما فاقد مهارت باشد، نمی تواند علمش را در بازار صنعت به کار گیرد.

وی افزود: درنتیجه ما فکر می کنیم که یکی از رکن های اصلی، داشتن مهارت است و انسان های ماهر می توانند تاثیر زیادی در صنعت و بازار کار داشته باشند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های وزارت صنعت برای تقویت وآموزش افراد ماهر در صنعت نیز گفت: درصدی را نمی توانیم برای افراد ماهر در صنعت تخمین زد، چون این آمار مرتبا در حال تغییر بوده و رو به رشد است.

وی گفت: تاسیس مراکز بزرگ فنی و حرفه ای و دانشگاه های علمی کاربردی برای تقویت افرادی است که بتوانند علم و مهارت را به صورت همزمان در اختیار داشته باشند.

توفیق افزود: هم اکنون افراد قدیمی در حوزه صنایع که علم و مهارت کمتری دارند در حال بازنشسته شدن هستند و جوانان فارغ التحصیل با علم و مهارت بالا به این عرصه وارد خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که صاحب علم هستند باید مهارت خود را نیز افزایش دهند و این اتفاقی است که در جهت مثبت در حال شکل گیری است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن وتجارت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه وزارت صنعت چقدر تلاش کرده که استفاده از افراد ماهر را به عنوان یک رکن اصلی در بخش صنعت مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: نمی توانیم چنین کارهایی را بخشنامه کنیم که حتما افراد ماهر استخدام شوند، لذا باید صاحبان حرفه ها و صنایع خود به دنبال افراد ماهر باشند.

توفیق گفت: این روند طبیعی در کشور رشد پیدا کرده و افراد دارای مهارت هیچ زمانی بدون شغل نخواهند بود.