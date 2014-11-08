به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روز گذشته هزاران نفر از مردم استان الاحساء در شرق عربستان در مراسم تشییع پیکر شهدای شب عاشورای این منطقه مشارکت کردند.

یک گروه مسلح ناشناس دوشنبه شب گذشته (شب عاشورا) با حمله به حسینیه "المصطفی" (ص) در منطقه "الدالوه" هفت عزادار ابا عبدالله الحسین (ع) را به شهادت رسانده و 30 فر دیگر از عزاداران حسینی را زخمی کردند.

منابع سعودی نیز با اذعان به حضور گسترده مردم شرق عربستان (شیعیان این کشور) در مراسم تشییع پیکر شهدای الاحساء شمار شرکت کنندگان در این مراسم را بیش از 70 هزار نفر تخمین زدند.

این در حالی است که گفته می‌شود مقامات امنیتی سعودی به علت نگرانی از حضور بیشتر شیعیان شرق این کشور در مراسم تشییع شهدا، از ورود ساکنان دیگر مناطق شیعه‎نشین این کشور به استان الاحساء جلوگیری کرده بودند.

در تحولی دیگر، روزنامه سعودی الریاض از بازداشت یک متهم دیگر که مظنون به دشت داشتن در اقدام تروریستی در الاحساء است، خبر دادند. این فرد مظنون توسط نیروهای امنیتی سعودی در منطقه "عرعر" بازداشت شده است.

منابع عربستانی تصاویری از مراسم باشکوه تشییع پیکر شهدای الاحساء منتشر کرده‎اند:



