به گزارش خبرگزاری مهر، نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی از تغییرات جزئی در قوانین کشتی فرنگی خبر داد و گفت: این تغییرات به نحوی خواهد بود تا مبارزات کشتی فرنگی فعال تر شود.

وی در گفتگو با يك سايت روسی اعلام کرد: احتمال اینکه مسابقات کشتی به تایم 5 دقیقه ای تغییر یابد را رد نمی کنم، ولی این موارد به نظر کارشناسان و صاحب نظران مربوط است و بسیاری از آن ها نیز بر این باورند که مبارزات در 5 دقیقه مناسب تر است.

لالوویچ خاطرنشان کرد: در جلساتی که در کمیته فنی در حین مسابقات جام ملت های اروپا در مسکو خواهیم داشت در مورد این مسائل تصمیم گیری می شود، اما این تصمیمات ابتدا به صورت پايلوت انجام شده و اگر مناسب بود در جلسات بعدی در مورد آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد.