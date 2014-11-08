مهدی پرتویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۸ حافظ قرآن در چهارمحال و بختیاری مجاز به دریافت گواهینامه تخصصی شدند، گفت: آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم استان چهارمحال و بختیاری تابستان سالجاری در این استان برگزار شد که ۴۶ نفر از حافظان پذیرفته شده استان چهارمحال و بختیاری در مرحله اول در آن حضور داشتند.

پرتوی ادامه داد: در این آزمون سه نفر از حافظان استان چهارمحال و بختیاری مجاز به دریافت گواهی نامه پنج جزء قرآن کریم، ۱۰ نفر از حافظان حائز دریافت مدرک درجه پنج، چهار نفر حائز دریافت مدرک درجه چهار و یک نفر نیز حائز دریافت مدرک درجه سه قرآن کریم شدند.

وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در پرورش حافظان قرآن کریم است، بیان کرد: هم اکنون یکی از حافظان قرآن کریم این استان توانسته با کسب امتیار و رتبه بالا به جمع حافظان برتر کشور بپیوندد.

مسئول دارالقرآن الکریم استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آزمون مرحله سوم اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم برای حافظان برجسته در آذرماه سالجاری برگزار می شود که امیدواریم حافظان این استان بتوانند در این آزمون موفق شوند.