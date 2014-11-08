به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی صبح شنبه در همایش آموزش مهارت صنف و صنعت در کرمانشاه اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت کمبود نیروی کار ماهر است و بخش عمده ای از کار برای رشد استان آموزش نیروی متخصص است.

وی خواستار تعامل هر چه بیشتر دانشگاه با حوزه صنعت شد و گفت: فاصله میان صنعت و دانشگاه زیاد است و متاسفانه نتوانسته ایم این فاصله را پر کنیم.

رحیمی گفت: وقتی گزارشی از صنعت و معدن به معاون وزیر دادم تعجب کرد و گفت: با وجود پتانسیل های فراوان استان کرمانشاه، عدد 28 هزار نیروی کار فقط در پروانه بهره برداری برای کرمانشاه کافی نیست.

وی خاطر نشان کرد: سرانه درآمد هر کرمانشاهی 4 میلیون تومان بوده درحالی که متوسط سرانه درآمد کشوری 6 میلیون است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در ادامه خاطر نشان کرد: پایین آمدن قیمت نفت می تواند فرصتی برای صنایع باشد.

وی در پایان با بیان اینکه طرح کارورزی فرصت خوبی برای ارتباط صنعت و دانشگاه است، افزود: استان کرمانشاه روزی مرکز تجارت غرب ایران بود اما متاسفانه امروزه چیزی از آن باقی نمانده است که امیدواریم که با تلاش و همکاری بار دیگر شاهد پیشرفت صنعت، معدن و تجارت استان باشیم.