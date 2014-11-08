اصفهان رتبه اول استفاده از جوش شیرین را در سطح کشور دارد

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در کنار استفاده از جوش شیرین اخیرا به علت قوی بودن آرد نان های سنتی از ماده ای بنام تیو سولفات سدیم (به اصطلاح نانوایی ها جوهر قند یا بلانکت) جهت روان شدن خمیر نان استفاده می کنند.

وی بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم انطباق آرد تولیدی با استانداردهای روز دنیا مواردی مانند فعالیت آنزیمی آرد، کشسانی، خاصیت پهن شدن خمیر و پارامترهای کیفی گلوتن موجب شده که نانوا متاسفانه از روش های غیر معمول برای استاندارد سازی آرد خود استفاده می کنند.

مسئول کمیته علمی آموزش انجمن فناوری غلات استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسئولان نیز به جای اجازه دادن به نانوایان و استفاده از افزودنی‌های مجاز عملا مانع بهبود کیفیت نان در اصفهان می شوند.

وی اضافه کرد: به طور قطع افزایش کیفیت نان هزینه بردار است و مصرف کننده باید هزینه های جانبی آن را تقبل کند.

اسماعیلی گفت: طبعا استفاده از افزودنی ها و مواردی مثل روغن و شیر در فنداسیون نان سبب کیفیت، طعم و تاخیر در بیات نان می شود و هزینه ها را متوجه مصرف کننده می سازد اما مسئولان اصرار دارند که قیمت و کیفیت نان ثابت مانده و با اعمالی همچون شعار دادن و برخوردهای چکشی و بخش نامه ای سعی در اصلاح امور نان را دارند.

وی بیان داشت: به نظر بنده به طور قطع با این روش ها به نتیجه نمی رسیم کما اینکه در چندماه گذشته اصفهان رتبه استفاده از جوش شیرین را در سطح کشور از آن خود کرده است.

مسئول کمیته علمی آموزش انجمن فناوری غلات استان اصفهان اظهار داشت : نان غذای اصلی مردم است توجه به آن اهمیت دارد و استفاده از نان خوب حق همه مردم است و بدیهی است که با نان در درجه اول باید به عنوان یک کالا برخورد شود همانطور که یک اتومبیل بنا به محیط رقابتی هر روز کیفیت آن افزایش می یابد.

وی بیان داشت: عده ای نان را یک کالای سیاسی قلمداد کرده و به این بهانه از هر گونه تغییر در کیفیت نان ممانعت می کنند.

اسماعیلی ادامه داد: باید یادآور شد نانواها با استفاده از روش‌های آموزشی ضروری است علم خود را بازنگری و در خصوص کیفیت نان ارتقا دهند.

وی اظهار داشت: در کل دنیا در تولید نان حدود ۲۶ مدل افزودنی از انواع آرد، نمک، شکر، خمیرمایه، شیر، پودر، انواع آنزیم ها و غیره وجود دارد که در کنار آن امکان دارد از موارد غیرمجاز نیز در تولید استفاده کنند که از مهمترین آن می توان به جوش شیرین که عوارض زیادی دارد، اشاره کرد.

مسئول کمیته علمی آموزش انجمن فناوری غلات استان اصفهان با بیان اینکه جوش شیرین سبب قلیایی شدن دستگاه گوارش و پدید آمدن عوارض زیادی بر این دستگاه می شود، ادامه داد: وجود اسید سیتریک در سبوس آرد یکی دیگر از مواد مضری است که اگر خمیر نان به اندازه کافی تخمیر نشود، اسید سیتریک مانع از جذب آهن و روی در بدن مصرف کننده می شود.

وی با اشاره به اینکه سبوس مواد مغذی هم دارد و این در حالی که باید به خاطر وجود اسید سیتیک در آن با احتیاط از سبوس استفاده شود، ادامه داد: مصرف بی رویه سبوس به دلیل اسید سیتریک مانع جذب املاح، ویتامین ها و پروتئین می شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قسمت اعظم اسید سیتریک در سبوس با تخمیر و تیمار از بین می رود.

وی با بیان اینکه آردهای استفاده شده برای نان به ظاهر استاندارد است اما در واقع استاندارد نیست، اضافه کرد: بخشی از اصلاحات باید در کارخانجات تولید آرد و بخشی در نانوائی ها صورت گیرد.