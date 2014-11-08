به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری هنرمند منبت کار تبریزی که موفق به کسب این نشان هنری شده است، از ۱۷ سالگی کار روی چوب را آغاز کرده و نزدیک به سه دهه است که با مغار و سوهان آثار ممتاز و شاخص فراوانی را تولید کرده است.

این نشان همتراز با درجه تحصیلی دکتراست و قرار است لوح این نشان و درجه هنری طی آیینی از سوی وزیر فرهنگ و اسلامی به علی قنبری اعطا شود.

ممتازترین اثر این هنرمند، یک کنسول آینه است که کار روی آن، مدت سه سال و نیم به طول انجامیده است و حدود پنج هزار گره منبت کاری نیز در این اثر فاخر منبت کاری وجود دارد که به شکلی بسیار هماهنگ و زیبا روی چوب گردو کار شده اند.

این اثر فاخر در ابعاد ۲.۳۰ در ۲.۷۰ متر است و توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز خریداری و به موزه این کلانشهر اهدا شد.