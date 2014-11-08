به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «یار» کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیماست و در 4 قسمت 30 دقیقه‌ای مراحل مختلف زندگی و ابعاد شخصیتی، اجتماعی، سیاسی دوران حیات مرحوم آیت الله مهدوی کنی را بررسی می‌کند.

این مجموعه دارای 3 فصل از زندگی این عالم از دوران کودکی و نوجوانی، دوران همراهی با آیت الله بروجردی، دوران قبل از انقلاب و برعهده داشتن ریاست کمیته انقلاب اسلامی و زندانی شدن، دوران تاسیس دانشگاه امام صادق‌ (ع)، نخست وزیری، وزارت کشور و دوران عبادی-سیاسی زندگی ایشان و حضور در مجلس خبرگان رهبری را دربر می‌گیرد.

مستند «یار» که تولید آن از دو ماه گذشته آغاز شده است، همچنین دارای سلسله گفتگوهایی با سردار آیت الله گودرزی، خانواده آیت الله مهدوی کنی، آیت الله شجونی و تصاویر و گفتگوهای پخش نشده‌ای از دوره‌های مختلف زندگی مرحوم کنی است.

این مستند به تهیه کنندگی محمد صراف تهیه می‌شود. وی تهیه کنندگی برنامه‌های «شناسنامه» و «دیروز امروز فردا» را نیز برعهده دارد.