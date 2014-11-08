به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در حالی عصر امروز آغاز می شود که در یکی از دیدارهای این هفته راهیان کرمانشاه میزبان شهرداری بندر عباس خواهد بود.

نماینده کرمانشاه در حالی به این دیدار پا می گذارد که دو مسابقه گذشته خود را واگذار کرده و مهاجمان ان تیم نیز در سه بازی آخر موفق به گلزنی نشده اند.

شاگردان یونانپوران بسیار امیدوار هستند که با استفاده از شرایط میزبانی و حمایت هواداران خود بتوانند در این مسابقه به پیروزی دست یافته و نوار ناکامی های خود را قطع کنند.

راهیان کرمانشاه در حال حاضر با کسب 4 امتیاز از دیدارهای گذشته خود در مکان نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

گفتنی است بازی دو تیم از ساعت 14:45 امروز در ورزشگاه انقلاب کرمانشاه به انجام خواهد رسید.