فرهاد مصدري در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اينكه ۴۱۷ ماموريت در طول هفته گذشته توسط اورژانس انجام شده است افزود : ۷۴ پايگاه شهري و جاده اي تا پايان روز جمعه بويژه روزهاي تا سوعا و عاشوراي حسيني در آماده باش كامل بسر برده اند.

وي افزود: در مدت زمان اشاره شده ۲۸۰ ماموريت غير تصادفي و ۱۲۷ ماموريت تصادفي انجام شد و از كل ماموريت هاي انجام شده در ايام عزاداري هفته گذشته تا روز جمعه ۲۲۳ نفر به بيمارستان اعزام شدند.

رئيس اورژانس ۱۱۵ استان گفت : ۱۳۷ نفر ديگر نيز در محل درمان شده و ۴۵ ماموريت نيز لغو شد و در ايام سوگواري تاسوعا و عاشوراي حسيني همه نيروهاي شهري اورژانس ۱۱۵ در

ميادين ومكانهاي برگزاري عزاداري هاي جمعي استقرار يافتند.