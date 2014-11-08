به گزارش خبرگزاری مهر، بورس تحصیلی موقت برای سال تحصیلی سال 94-93 به حداکثر 10 نفر از دانشجویان کارشناسی, 10 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و 5 نفر دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه شیراز تعلق می گیرد.

معیار انتخاب افراد، کسب بیشترین امتیاز از بین حایزین شرایط اولیه مشمول آیین نامه و با تایید شورای هدایت استعداد های درخشان دانشگاه است.

متقاضیان نباید بورسیه هیچ وزارتخانه یا نهاد دولتی و غیر دولتی اعم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و ... باشند. بدیهی است در هر مرحله ای که خلاف آن ثابت شود ملزم به بازپرداخت بورس دریافتی می شوند.

مبلغ کمک هزینه ماهانه برای هر دانشجو بستگی به تامین اعتبار ات لازم از سوی مدیریت استعداد های درخشان دانشگاه داشته و متعاقبا اعلام خواهد شد.

در صورت تأمین اعتبار در سال های بعد و در صورت استمرار شرایط دریافت کمک هزینه تحصیلی، اعطای کمک هزینه تداوم خواهد داشت.

متقاضیان واجد شرایط اولیه باید درخواست کتبی خود به همراه کلیه سوابق و افتخارات آموزشی، پژوهشی را حداکثر تا تاریخ 30 آبان ماه 93 شخصا به دفتر استعداد های درخشان واقع در طبقه سوم ساختمان مدیریت دانشگاه تحویل دهند. آیین نامه شرایط اولیه متقاضیان بورس تحصیلی در سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی www.dahad.shirazu.ac.ir در قسمت آیین نامه ها قابل رویت است.