مجتبی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حوادث ناگوار در برخی مدارس کشور طی سالهای گذشته اظهار داشت: برخی حوادث ناگوار طی سال های گذشته بر اثر عدم رعایت اصول ایمنی صورت پذیرفته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: یکی از وظایف مهم و اصلی مدیران و فرهنگیان در مدارس و موسسات آموزشی، توجه به سلامت دانش آموزان و رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی است.

وی ادامه داد: رعایت اصول ایمنی یک نوع پیشگیری است زیرا اگر حادثه ای در مدارس کشور بر اثر بی توجهی به اصول ایمنی رخ دهد به علت تعداد زیاد دانش آموزان و امکان بروز اتفاقات ناگوار، مسببان حادثه هیچگاه نمی توانند پاسخگوی چهره ها و نگاه های دانش آموزان وخانواده های آنان باشند.

عرب عامری با تأکید بر توجه ویژه آموزش و پرورش ورامین به رعایت اصول ایمنی در مدارس بیان داشت: ستاد بحان زمستانی آموزش و پرورش ورامین با هدف کمک رسانی سریع و به هنگام به مدارس برای ارائه خدمات مطلوبتر قبل از وقوع حوادث تشکیل شده است.

این مسئول یادآور شد: تمام تمهیدات لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه در فصل سرما و زمستان در آموزش و پرورش ورامین مهیا بوده و بخشنامه های ویژه ای به مدارس سطح شهرستان ارسال شده است.

وی با اشاره به شروع فصل سرما و کاهش محسوس دمای هوا و استفاده مدارس از سیستم های گرمایشی متذکر شد: باید تمامی مدارس از سیستم های گرمایشی استاندارد بهره ببرند و هرگونه نقص در این سیستم ها را رفع کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ورمین گفت: استفاده از بخاری گازی در مدارس ورامین ممنوع است و بازرسان اداره آموزش و پرورش از مدارس مختلف و محیط های آموزشی بازدید خواهند کرد.