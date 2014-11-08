دستورات قرآنی به صورت عملی در جامعه پیدا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی صبح شنبه در آیین افتتاح مسابقات منطقه ای قرآن کریم کارکنان قوه قضائیه در کرمان گفت: یکی از معجزات قرآن کریم این است که همه افراد می توانند آیات آن را در حد فهم خود درک کنند.

وی هدف از نزول قرآن کرمی را هدایت بشریت دانست و اذعان داشت: باید به دستورات قرآن کریم توجه شده و به صورت عملی در جامعه پیاده شود.

حجت الاسلام بهرامی یکی از لازمه های درک قرآن را تقوا دانست و ابراز داشت: افراد متقی و پرهیزکار درک بهتری از قرآن کریم داشته و می توانند رابطه ای عمیق تر و بهتر با پرودگار خود برقرار کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به اینکه مسلمین باید در فرا گرفتن قرآن تلاش کنند، یادآور شد: باید فرهنگ قرانی در جان و دل افراد نفوذ کند.

حجت الاسلام بهرامی به فصاحت و بلاغت، محتوا و معارف بی نظیر قرآن کریم اشاره کرد و بیان داشت: افرادی که به امر آموزش قرآن کریم می پردازند از اجری عظیم در درگاه الهی برخوردارند.