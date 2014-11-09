به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کارخانجات گیتی‌پسند که یکی از موفق‌ترین صنایع کشور در تولید محصولات ساختمانی مورد اعتماد مردم اصفهان و مسئولان بود از چندین سال پیش به دلایل مختلف دچار مشکلاتی شد و شایعه ورشکستگی آن موجب نگرانی شدید مردم برای بازپس گیری سرمایه هایشان را فراهم ساخت.

درباره دلایل این ورشکستگی از سوی مسئولان استانی و مدیران این کارخانه دلایل مختلفی ذکر شده است از جمله اینکه مدیران این کارخانجات و برخی کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند بانکها زیر پای این کارخانه را خالی کردند و با بدقولی بانک های کشور در نپرداختن تسهیلات وعده داده شده در زمان مقرر، شرکت گیتی‌پسند اصفهان با تعداد زیادی نیرو دچار مشکل شد.

در این راستا با توجه به اینکه قرار است این مجموعه بدهی‌های خود را در آینده نزدیک به روش‌های مختلف تصفیه کند، با وعیدی یکی از مدیران گیتی پسند به گفتگو نشسته‌ایم.

آقای وعیدی با توجه به صحبت های دادستان وقت اصفهان در خصوص توافق با مدیران گیتی‌پسند برای ارائه سهام به سرمايه گذاران اين گروه، درباره روند ارائه این سهام و زمان ارائه توضیحاتی بفرمایید.

در پاسخ به این سئوال لازم است اشاره کنم که سهام به آن دسته از سرمايه‌گذاراني كه تمايل دارند سرمايه‌شان به سهام تبديل شود تعلق مي‌گيرد و براي آن عزيزاني هم كه سرمايه‌شان را مي‌خواهند در حال تهيه جدول زمان‌بندي بازپرداخت هستيم كه از طريق سايت گروه گیتی‌پسند اطلاع‌رساني می‌شود.

درباره روند ارائه سهام و زمان آن باید بگویم که بر اساس ارزش‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری كل دارايي گروه قيمت‌گذاري شده و سهام هم بر اساس قيمت سال ۹۱ يعني سالي كه اين بحران براي گيتي‌پسند ایجاد شد به متقاضيان عرضه مي‌شود.

با توجه به جلسه‌اي كه اخيرا با نمایندگان سرمایه‌گذاران متقاضي سهام داشتيم، آنها را هم درجريان اقدامات گذاشتيم و تقريبا مي‌توان گفت زحمات همه مديران و كاركنان گروه همچنين صبر و همدلي و همراهي مردم عزيز و بزرگوارمان دارد نتيجه مي‌دهد.

نكته مهم ديگر اينكه خيلي از عزيزان از زمان نسبتا زيادي كه براي فرايند تبديل سرمايه به سهام صرف شد شکایت دارند اما باید دقت کنیم که فرايند واگذاري سهام مراحل روشن و قانوني دارد كه نسبتا هم طولاني است و بايد مو به مو آنها را انجام داد؛ بر اساس نص صريح قانون ما نمی‌توانستيم مستقيما این سهام را در قالب شرکت‌های تابعه گیتی‌پسند واگذار کنیم و باید یک شرکت مادر که سهامدار عمده تک تک شرکت‌های تابعه باشد را به ثبت می‌رسانديم که به نسبت روال زمان‌بر بود.

همچنین از عزيزان شورای تامین استان خواسته شد تا با تصویب مصوبه‌ای به دستگاه‌هاي ذيصلاح ابلاغ کنند تا انتقال در مدت زمان كوتاه‌تري عملياتي شود كه انجام شد و موثر هم بود.

در نهايت در حال حاضر پذیرش و محاسبه میزان سرمایه و صدور توافق‌نامه میان سرمایه گذاران و شرکت هستیم تا در آینده نزدیک سرمايه آن دسته از سرمايه‌گذاران كه تمايل دارند با سهام گروه، تهاتر شود که زمان آن به زودی اعلام خواهد شد.

آیا گیتی پسند توانسته رضایت همه شاکیان را جلب کند و این مسئله چه تاثیری در روند قضایی پرونده گروه دارد؟

اجازه بدهيد ابتدا اين را بگويم كه در اين شرايط بناحق پيش آمده، مشخصا مردم خيلي اذيت شدند و حق هم با آنهاست، همانطور كه همكاران ما و خانواده‌هاي آنها هم در اين حدود سه سال فشارهاي زيادي را تحمل كرده و مي‌كنند؛ بنابراين اين حرفهايي كه گفته مي‌شود بدان معنا نيست كه گروه صرفا به دنبال منافع خود است و یا از این شرایط راضی است اما به هر حال هر فعاليتي مراحل و قاعده قانوني خود را دارد؛ مثلا در مورد شاكياني كه عليرغم توضيح همكاران ما چیزی جز دريافت سرمايه راضی‌شان نمی كرد، برخي از اين افراد به مراجع قضايي مراجعه كردند و ما هم در چارچوب قانون پاسخگو بوده‌ايم.

با اين حال معتقد هستيم رويه‌هاي قضايي صرفا موضوع را پيچيده‌تر مي‌كند هرچند كه رويكردي كه گيتي‌پسند براي حل مسئله پيگير است نسبتا كند است اما هم براي سرمايه‌گذار و هم شاغلان در اين گروه صنعتي در زمان حال و آينده نتيجه‌بخش است.

من آماري را به شما مي‌گويم درباره همين مراجعات قضايي كه خود نشان مي‌دهد اغلب سرمايه‌گذاران نیز با راهكار گروه موافق هستند و همراهي مي‌كنند كه البته جاي تقدير و تشكر دارد.

در واقع از مجموع کسانی که به دنبال دریافت سرمایه خود بوده‌اند کمتر از ۵ درصد شکایت کردند و آنهایی هم که شکایتشان به مرحله نهایی رسیده کمتر از یک درصد بوده است، اين آمار نشان دهنده اعتماد مردم است و ما هم همه تلاشمان رفع مشكلات پيش آمده است هر چند كه مسئله در جاي ديگري متولد شده و دامن گيتي‌پسند و سرمايه‌گذاران آن را گرفته است.

از دیدگاه شما مهم ترین دلایل ایجاد مشکلات مالی برای گیتی‌پسند چه بود؟

گیتی پسند از سال ۷۷ یعنی بدو تاسیس تا ۹۰، بر اساس اهداف كلان تعريف شده هيئت‌مديره در مسير توليد و فروش انواع محصولات تاسيساتي، ساختماني و پليمري گام برمي‌داشت تا اینکه رییس وقت بانک مرکزی در اواسط سال ۹۰ با استناد به یک گزارش بی پایه و اساس، در نامه ای با این مضمون که گیتی‌پسند وارد معاملات بانکی شده و سرمایه‌های مردمی را به شیوه متقلبانه جذب می‌کند، فضا را براي فعاليت‌های تولیدی گروه غبارآلود و ناامن كرد.

در آن نامه گیتی‌پسند را کنار شرکتی که مشخصا اخلالگر بانکی و اقتصادی بوده قرار داده و بدون تحقیق مدعی شدند که پولهای مردم از طریق فروش اوراق قرضه و به کمک تبلیغات جذب شده است؛ حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند گیتی‌پسند صرفا با ثبت ۳۴ شرکت، زمینه جذب سرمایه‌ها را فراهم کرده که اینها همه نادرست بود.

در واقع در این نامه از تبلیغاتی صحبت شده که معلوم نیست کجا منتشر شده و حتی یک مستند هم درباره آن ارائه نشده و وجود ندارد؛ همچنین به ثبت ۳۴ شرکت اشاره شده بدون توجه به واحدهاي توليدي که همگي در شهرک صنعتی مورچه‌خورت استان و همچنین در استان سمنان قرار دارند، در حالی که با يك بررسي متوجه می‌شویم این شرکت‌ها در تامین اجتماعی پرونده دارند، ماهیانه پول قابل توجهی حق بیمه پرداخت می‌کنند، يا همين سرویس‌هایی که از سرتاسر اصفهان، کارکنان را سوار کرده و به کارخانه‌ها می‌برند، اينها همه مشهود بود، کافی بود کمی با تامل و از سر دلسوزی به مسئله تولید ملی، موضوع بررسی می‌شد.

اساسا این اظهارنظر درباره یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی کشور واقعا عجیب بود؛ گیتی‌پسند با اشتغال مستقيم و غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر، کمک بزرگی به دولت در ایجاد اشتغال کرده بود علاوه بر این مردم هم از دریافتی‌های ماهیانه خود در قبال سرمایه‌گذاری در این گروه صنعتی راضی بودند. البته اين روزها نامه‌اي از بانک مركزي آمده و دقيقا آن حرفها را نقض مي‌كند، دادگاه صالحه با پیگیری‌های متعدد ما را از اتهام اخلال در نظام بانکی تبرئه کرد اما به قول عقلا روغن ريخته شده را به این سادگی نمی توان جمع كرد.

آیا این مطلب صحت دارد که گیتی‌پسند طلب های کمتر از ۶ میلیون تومانی خود را پرداخت کرده است؟

در مقاطع مختلف، از جمله در پایان سال ۹۱ طلب افرادی که کمتر از ۱۰ میلیون تومان سرمایه داشته‌اند و در آن زمان فرایندهای تعریف شده را انجام داده بودند به آنان بازگردانده شد. در سال های ۹۲ و ۹۳ نیز بسته به شرایط مالی گروه، واریزهای مختلفی به حساب سرمایه‌گذاران داشتیم که این روال کند است اما ادامه دارد. آیا مدیران ارشد گیتی پسند در طول این مدت اقدامی برای رفع مشکل برخی افرادی که همه سرمایه خود را در این گروه صنعتی سرمایه گذاری کرده، از محل این سود گذران زندگی می کردند و حال به مشکل برخوردند، انجام داده یا خیر؟ به طور مثال خاص می‌توان از اقدامی همچون تصفیه حساب با این افراد نام برد.

علیرغم محدودیت‌های موجود در بازپرداخت‌ها، به ویژه رکودی که در بازار هست و بر فروش انواع اجناس و كالاها از جمله محصولات گيتي‌پسند هم تاثير داشته، سعی کرده‌ایم برای افرادیکه مثلا پرونده پزشکی یا حقوقی دارند، پس از بررسی‌های کارشناسی، حتی الامکان اقدامات اثربخش انجام شود.

بد نيست بدانيد گروه از مهرماه ۹۱ تا مردادماه امسال ۲۰۰ میلیارد تومان از سرمايه‌هاي مردم (بالغ بر حدود ۱۰ هزار نفر) همراه با وجه‌المصالحه یا همان سود را از محل فروش املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، مطالبات قابل وصول و مهم‌تر از همه، پافشاری بر تولید و گرداندن چرخ كارخانجات، بازپرداخت داشته و اين در شرايطي صورت گرفته كه ظرفيت توليدي گيتي‌پسند نزديك به ۳۰ درصد فعال بوده و هیچ گونه تسهیلاتی هم از بانکها دريافت نشده و به نوعي گيتي‌پسند تحریم بانکی بوده است.

و سخن آخر؟

اميد همه ما رفع موانع و مشكلات هست براي اينكه بتوانيم پاسخ لطف و حمايت مردم را به خوبي بدهيم و همراهي خالصانه آن ها را جبران كنيم.

امیدواریم با حكم برائتي هم كه براي گيتي‌پسند در پرونده تخلف بانكي صادر شد و اين گروه صنعتي را از هرگونه فعاليت بانكي مبرا دانست بتوانيم تسهيلاتي كه نزديك به سه سال هست درخواست داده‌ايم را دريافت كنيم، سقف توليد را افزايش بدهيم و آرامش را به خانواده بزرگ گيتي‌پسند كه شامل كاركنان و هم سرمايه گذاران هست برگردانيم.

گفتگو: فاطمه کازرونی