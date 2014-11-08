به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد احسانی ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست هماهنگی گردهمایی توجیهی، دانش‌افزایی مربیان برتر فوتسال با برترین مدرسان فوتسال فردا برگزار می‌شود تا تصمیم گیری نهایی برای برنامه‌ها و مطالب جدید و به روز فوتسال را در گردهمایی بزرگ فوتسال که آذرماه برگزار خواهد شد، بگیریم.

وی در ادامه ضمن مفید دانستن برگزاری این گردهماهیی‌ها یادآور شد: زمانی که گردهمایی مربیان فوتبال را با حضور 600 شرکت کننده برگزار کردیم با استقبال خوبی مواجه شده و بدون شک در عملکرد مربیان نیز تاثیر خوبی داشت.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال اضافه کرد: بر همین اساس قصد داریم تا در 12 آذرماه گردهمایی توجیهی و دانش افزایی فوتسال را با حضور 130 مربی برگزار کرده و مدرسانی چون شمس، دکتر پرنو، رعدی، خسوس کاندلاس و صالح تدریس می کنند.

احسانی در ادامه یادآور شد: هدف‌مان از برگزاری دوره‌های دانش افزایی و توجیهی ایجاد بستری مناسب برای توسعه فوتبال و فوتسال کشور است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های مربیگری درجه A آسیا و مدرسی دروازبانی فیفا در تهران خبر داد و افزود: علاوه بر دوره‌های فوق که در تهران برگزار می‌شود، قرار است تا دوره‌های استعدادیابی و فوتبال پایه آقایان و بانوان برگزار کنیم.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در پایان گفت: تنها هدف کمیته آموزش ایجاد شرایط مطلوب برای مربیان است تا با در اختیار گذاشتن آخرین متددها روز دنیا شاهد موفقیت فوتبال و فوتسال باشیم.