برنامه حفاظت و صیانت از جنگلهای لرستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از عملیات احیای جنگلهای بلوط در "مله شبانان" شهرستان چگنی با بیان اینکه خشکیدگی درختان بلوط یک چالش جدی به خصوص برای استانهای زاگرس نشین و در مجموع برای کل کشور است اظهار داشت: در این راستا برای احیا این جنگلهای لرستان ما اقدام به راه اندازی کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای استان طی سال ۹۳ کردیم.

وی با بیان اینکه تعدادی از تشکلهای مردمی و همچنین مدیران دستگاهای اجرایی عضو این کارگروه هستند گفت: در این راستا سه ماه به این کارگروه فرصت داده شد تا برنامه های خود را برای احیای جنگلهای بلوط و همچنین عوامل خشکیدگی آنها ارائه دهند.

استاندار لرستان با بیان اینکه این برنامه ها بعد از سه ماه به ما ارائه شده است افزود: این در حالیست که برنامه ها و دلایل ارائه شده از سوی کارگروه در این زمنیه نیازمند بررسی بیشتری است.

بازوند با بیان اینکه به اعتقاد من درصد قابل توجهی از ایجاد بیماری زوال جنگلهای بلوط لرستان بحث خشکسالی و همچنین ریزگردها است که البته این موضوع نیز جای بحث دارد ادامه داد:در این راستا با پیگیریهایی که در سفر رئیس جمهور به استان لرستان و همچنین ایلام صورت گرفت نکته ای که مورد توجه قرار گرفت بحث خشکیدگی درختان بلوط بود.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۵ میلیارد تومان برای بحث احیای جنگلهای بلوط به پنج استان کشور اختصاص یافته است گفت: تا کنون ۱۹ میلیارد تومان از آن تخصیص یافته که سهم لرستان از این میزان تخصیص ۴.۵ میلیارد تومان بوده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه از قبل نیز برای صیانت از جنگلهای لرستان شش میلیارد تومان به استان اختصاص یافته بود افزود: در مجموع نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان طی امسال برای حفاظت و احیای جنگلهای لرستان اخذ شده است.

بازوند با بیان اینکه برنامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان احیای جنگلهای استان در سطح ۱۵ هزار هکتار است افزود: در این راستا این اقدام به عنوان پایلوت در سطح ۱۰۰ هکتار از جنگلهای "مله شبانان" شهرستان چگنی شروع شده است.

وی بر ضرورت ارائه برنامه های لازم برای صیانت و احیای جنگلهای بلوط لرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای استان برنامه چگونگی نگهداری این درختان را در سطح استان ارائه دهد تا مورد تصویب قرار گیرد.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که اگر برنامه های مدنظر در این زمینه ظرف ۱.۵ سال در استان صورت گیرد گام مثبتی در راستای صیانت و احیای جنگلهای بلوط لرستان برداشته شده است.

بازوند با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی لازم در راستای صرف اعتبارات اختصاص یافته برای احیای جنگلهای بلوط استان تصریح کرد: در غیر اینصورت این اعتبارات حیف و میل شده و نتیجه لازم را نخواهیم گرفت.

وی بر ضرورت انجام اقدامات کارشناسی و همچنین مطالعات لازم برای احیای جنگلهای بلوط استان تاکید کرد