بیش از 1100 تکواندوکار آذربایجان شرقی بیمه هستند/ رتبه دوم میانه پس از تبریز با 230 ورزشکار

به گزارش خبرنگار مهر، ولی هادی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بیمه ورزشکاران استان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 26 هزار و 169 ورزشکار در آذربایجان شرقی از بیمه ورزشی برخوردار هستند و از مزایای آن استفاده می کنند.

وی در ادامه با اشاره به بیمه ورزشکاران شهرستان تبریز اظهار داشت: بر اساس آمار هیات پزشکی ورزشی استان در شش ماهه نخست امسال، سهم شهرستان تبریز از این آمار 17 هزار و 579 ورزشکار است که یک هزار و 125 بیمه شدگان ورزشی مربوط به هیات تکواندو استان است.

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان همچنین در ادامه با بیان اینکه 44 رشته ورزشی در آذربایجان شرقی فعال است، افزود: در این میان هیئت تکواندو استان رتبه ششم بیمه ورزشکاران هیئت پزشکی ورزشی استان را به خود اختصاص داده است.

هادی در بخش پایانی این گفتگو، شهرستان میانه را با 230 ورزشکار بعد از تبریز دومین شهرستان استان بلحاظ بیمه های ورزشی عنوان و تصریح کرد: بناب با 50 ورزشکار و مرند با 46 ورزشکار رتبه سوم و چهارم بیمه ورزشکاران هیات تکواندو را به خود اختصاص داده اند.