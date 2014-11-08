۲۴۵۱ فقره تخلف درون شهری در خراسان جنوبی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسنی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طی هفته گذشته در تصادفات درون شهری استان ۲۵ نفر از شهروندان مجروح شدند.

وی بیان کرد: ۲۳ درصد از تصادفات این هفته به دلیل عدم رعایت حق تقدم عبور رخ داده است.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی ادامه داد: تغییر مسیر ناگهانی با ۹ درصد، تجاوز به چپ با ۹ درصد، عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه با چهار درصد، سرعت غیرمجاز با چهار درصد از مهمترین دلایل دخیل در تصادفات این مدت گزارش شده است.

سرهنگ حسنی با اشاره به آغاز فصل سرما و ریزش نزولات آسمانی از رانندگان خواست تا در این ایام آرام و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی حفظ فاصله زیاد با ماشین جلویی، ترمز کردن با آرامی و ملایمت، کاهش سرعت در پیچ‌ها، پرهیز از ترمز ناگهانی، حرکت در مسیر ماشین جلویی و دوری کردن از چاله‌های آب باران دوری کنند را از نکات قابل توجه در حین رانندگی دانست.

سرهنگ حسنی همچنین از ثبت دو هزار و ۴۵۱ فقره انواع تخلف رانندگی توسط پلیس راهور استان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته ۷۲ دستگاه موتورسیکلت و شش دستگاه خودروی دارای تخلف توقیف شده است.