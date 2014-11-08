بانکها در استان مرکزی به تعهدشان در مقابل مددجویان عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر امروز در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در استانداری مرکزی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک های خصوصی و تعدادی از بانک های دولتی در خصوص ارائه تسهیلات به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزود: کلیه بانک های خصوصی و دولتی که تاکنون در رابطه با پرداخت تسهیلات به مددجویان این نهادها کوتاهی کرده اند تا پایان آبان ماه فرصت دارند تکلیفشان را نسبت به استان مشخص نمایند.

وی ابراز کرد: به عنوان مجری قانون در استان مرکزی در رابطه با اجرانشدن قانون از سوی هیچ فرد و نهادی به ویژه بانک ها کوتاهی نخواهم کرد.

بانک ها باید تا پایان آذر به تعهدات خود عمل کنند

استاندار مرکزی ادامه داد: کلیه بانک های حاضر در استان مرکزی فرصت دارند تا اول آذر ماه حداکثر سهم پرداختی نسبت به این نهاد ها را عملی کرده و تا پایان آذر ماه به تعهدات قانونی خویش در این خصوص انجام وظیفه نمایند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت عدم اجرای قانون از سوی بانک ها، باید بانک های خاطی از استان خارج شوند، اظهار داشت: استان مرکزی نیازی به بانک هایی که مجری قانون نیستند و به تعهداتشان در رابطه با مردم استان عمل نمی کنند ندارد.

پرداخت یک سوم تعهدات بانک ها به استان

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به سهم تسهیلات استان در خصوص ارائه طرح های خوداشتغالزایی در شهرستان های استان مرکزی گفت: سهم استان مرکزی در این خصوص ۱۴۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان می باشد که تاکنون ۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

مقیمی تاکید کرد: ارائه نشدن وام به مددجویان تنها به منزله ی عدم پرداخت تسهیلات نمی باشد بلکه ارائه نشدن این وام می تواند باعث بروز مشکلات اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و فساد نیز شود.

در ادامه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی به ارائه گزارش عملکرد این نهاد در خصوص پرداخت تسهیلات به مددجویان پرداخت و ابراز کرد: از ابتدای سال جاری از سوی دولت مبلغ ۴۳ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان به کمیته امداد امام (ره) استان برای ایجاد اشتغال مددجویان اختصاص یافته است که از این مبلغ ۳۵ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان در قالب بانک های دولتی می باشد.

بانک ملی به ۳ میلیارد تومان تسهیلات ابلاغی خود عمل نکرده است

محمدمهدی ناصری با بیان اینکه ۸۳ درصد از این اعتبار در قالب بانک های دولتی و ۱۷ درصد در قالب پرداخت بانک های خصوصی است، افزود: بانک ملی از مبلغ ۳ میلیارد تومانی که به آن ابلاغ شده تاکنون تسهیلاتی را پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: بانک ملت بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار را جذب نموده و بانک کشاورزی نیز با معرفی ۷۵ نفر موفق به پرداخت تسهیلات برابر ۴۵۵ میلیون تومان شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی اظهار داشت: بانک تجارت تا امروز بیش از یک میلیارد تومان اعتبار را جذب نموده و بانک صادرات نیز مبلغ ۲ میلیون تومان تسهیلات را پرداخت کرده است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی هم در این جلسه گفت: سهم سازمان بهزیستی استان مرکزی از تسهیلات کشوری برای ایجاد اشتغال مددجویان ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

بهروز رفیعی ادامه داد: از این مبلغ سهم بانک کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۵ نفر به مبلغ یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان به این بانک معرفی و از این تعداد به ۱۷ نفر مبلغی حدود ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک ملت نیز به ۳۸ نفر معادل ۳۴۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا کرده است، افزود: بانک تجارت هم به ۳۳ نفر مبلغی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا نموده و این در حالی است که مجموعا در استان مرکزی ۸۸ نفر بیش از ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت نموده اند.

رفیعی در خصوص تفکیک شهرستانی این تسهیلات هم اظهار داشت: شهرستان اراک تعداد ۱۱۱ نفر به مبلغ ۷۷۰ میلیون تومان، ساوه هفت نفر ۶۵ میلیون تومان، فرمهین ۹ نفر ۹۰ میلیون تومان، خمین ۱۷ نفر ۱۶۵ میلیون تومان، دلیجان هفت نفر ۶۵ میلیون تومان، تفرش ۹ نفر ۷۵ میلیون تومان، خنداب سه نفر ۳۰ میلیون تومان، محلات ۹ نفر ۸۵ میلیون تومان، آشتیان دو نفر ۲۰ میلیون تومان، زرندیه یک نفر ۱۰ میلیون تومان و شازند هم ۱۱ نفر ۱۱۰ میلیون تومان تسهیلات خوداشتغالی را دریافت نموده اند.

وی یادآور شد: مجموعا از پنج میلیارد و ۲۰ میلیون تومان ابلاغ اداره کل بهزیستی به بانک های عامل و معرفی ۳۲۸ نفر ۸۸ نفر مبلغ ۸۲۰ میلیون تومان تسهیلات را دریافت نموده اند.