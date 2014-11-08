قرعه کشی مجدد برای دانشجویان متقاضی اعزام به عمره مفرده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در این باره گفت: برای اولین بار در سال جاری، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، سهمیه محدودی برای دانشجویانی که در قرعه کشی انتخاب نشوند، لحاظ کرده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب دانشگاهیانی که در قرعه کشی عمره انتخاب نشوند، می توانند با مراجعه به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان و انتخاب دروس ویژه پذیرفته نشدگان در قرعه کشی عمره و گذراندن دوره ها در قرعه کشی جدید برای عمره ثبت نام کنند.

به گفته فقیهی، لینک آموزش مجازی دانشگاهیان در قسمت چپ صفحه اصلی سایت قرار دارد که پذیرفته نشدگان می توانند از روزسه شنبه 20 آبان ماه به این سامانه مراجعه کنند. زمان شرکت در دوره های آموزش مجازی برای زائرین اصلی و ذخیره ای که در قرعه کشی عمره انتخاب شده اند، نیز متعاقبا از سایت لبیک اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان طی روزهای 17 و 18 آبان ماه به صورت اینترنتی انجام و نتایج سه شنبه هفته جاری اعلام می شود.