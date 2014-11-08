به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی صبح شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان با بیان اینکه برای پروژه های مربوط به بخش آب در استان سمنان بیش از 90 درصد اعتبارات سه ماهه سوم ابلاغ شده است، اظهار داشت: برای پروژه هایی مانند استادیوم ورزشی، پروژه های آب و فاضلاب در استان بیش از 90 درصد اعتبار مصوب برای سه ماهه سوم، اعتبار ابلاغ شده است.

وی با اشاره به ابلاغ اعتبار مناسب برای ماده 10 و 12 قانون بودجه کشور، خاطرنشان کرد: 50 درصد از یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار این بخش برای استان سمنان ابلاغ شده و بخش مدیریت بحران برای تخصیص سریعتر، پروژه ها را اعلام کند.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان بر اهتمام دستگاه های اجرایی برای دریافت به موقع اعتباراتشان تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست میزان تولید محصولات باغی در شش ماه اول امسال را 336 هزار تن عنوان و خاطرنشان کرد: در اکثر محصولات باغی، سمنان نسبت به عملکرد کشور رتبه اول و دوم را دارد.

سید مجید موسوی با بیان اینکه به جای محصولات زراعی باید بر افزایش و رونق محصولات باغی در استان سمنان تاکید شود، اظهار داشت: امسال دو هزار و 278 هکتار باغ در استان ایجاد شد که تا پایان سال به سه هزار هکتار می رسد و 2.2 برابر میزان تعهد این استان در برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی است.

وی از صادرات هفت هزار و 776 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش هفت میلیون دلار از این استان خبر داد و گفت: پسته، انگور، خربزه، هندوانه، پای مرغ، جوجه شترمرغ و ... عمده محصولات کشاورزی و دام و طیور صادراتی استان سمنان در نیمه اول امسال تشکیل دادند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به در نظر گرفتن 568 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در نیمه اول امسال برای بخش کشاورزی در استان، افزود: برای دو هزار و 460 میلیارد ریال تسهیلات طرح به بانک عامل معرفی شده که در شش ماه دوم 460 میلیارد ریال دیگر به آن افزوده می شود.

موسوی با پیش بینی اینکه تولید محصولات زراعی امسال استان سمنان به 894 هزار تن برسد، افزود: تولید 100 هزار تن گندم و افزایش میزان خرید این محصول تا 75 هزار تن در سال آینده پیش بینی شده است.

وی با اشاره به بهسازی هشت هزار هکتار از باغهای این استان در این مدت، تعداد نهالهای تولیدی را دو میلیون و 500 هزار اصله عنوان کرد و گفت: برای 12 هزار هکتار از اراضی شیب دار مطالعات باغبانی در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه30 درصد از شیر تولیدی در استان سمنان مصرف می شود اظهارداشت: مابقی به استانهای دیگر عرضه می شود و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال، به جز تولید گوشت مرغ به دلیل کمبود بازار فروش، تولید محصولات دام و طیور استان سمنان افزایش یابد.