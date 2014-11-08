اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک منبع اروپایی اعلام کرد: اتحادیه اروپا به تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده تا زمانی که مذاکرات با اسرائیل به حالت تعلیق باشد، کشور فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت.

براین اساس، اعضای اتحادیه اروپا گفته‎اند که همچون سوئد، کشور فلسطین را به رسمیت نخواهند شناخت و تنها در صورتی دست به این اقدام می‎زنند که "ابومازن" برای از سرگیری مذاکرات سازش تلاش کند و راغب به آن باشد.

خاطرنشان می شود تاکنون 134 کشور جهان، فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته‌اند. در این میان سوئد تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که فلسطین را به رسمیت شناخته است.