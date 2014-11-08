به گزارش خبرنگار مهر، حنیف قلندری در نشست خبری که در محل موزه علم و فناوری برگزار شد، با بیان اینکه موزه علم و فناوری در اصفهان در ابتدای سال جاری افتتاح شد، گفت: برای افتتاح موزه علم و فناوری شهرکرد و زنجان در حال مذاکره هستیم که به زودی در این دو استان نیز موزه علم و فناوری افتتاح می‌شود.

وی در ادامه اذعان داشت: برای برقراری موزه علم و فناوری در بیرجند نیز در حال عقد تفاهم‌نامه هستیم.

وی با بیان اینکه موزه علم و فناوری سه گالری دارد، گفت: اولین گالری، فناوری‌های بومی است که به دستاوردهای دانشمندان ایران و اسلام اختصاص دارد.

قلندری گفت: دومین گالری، مرکز علم است که در این گالری مفاهیم پایه علوم به صورت تعاملی و ابزار نمایشی درآمده‌اند.

معاون پژوهشی حوزه علم و فناوری یادآور شد: سومین گالری که در این موزه در حال فعالیت است که در سال جاری نیز افتتاح شد، گالری مورس تا موبایل است که فناوری‌های ارتباطاتی از ابتدا تاکنون در آن به نمایش گذاشته شده است.

سیف‌الله جلیلی، رئیس موزه علم و فناوری نیز در ادامه افزود: از سال 1391 نمایشگاه سیار موزه علم و فناوری آغاز شده و تاکنون هشت نمایشگاه با موفقیت برگزار شده و قرار است تا پایان امسال سه نمایشگاه سیار را در بیرجند، جزیره سیری و بابلسر برگزار ‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در استان تهران سالانه 10 نمایشگاه سیار برگزار می‌شود.

رئیس موزه علم و فناوری ادامه داد: بودجه موزه در مقابل فعالیت‌هایی که باید صورت گیرد، مقدار ناچیزی است.