به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در دیدار با حضور معاون آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به اهمیت و جایگاه ویژه دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: علم باید در بستر فرهنگ دینی قرار بگیرد تا شاهد رسیدن به دستاوردهای مورد نظر باشیم.

وی علم بدون فرهنگ دینی را به عنصری برای دنیاگرایی عالمان معرفی کرد و ادامه داد: دفتر نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها باید برای طراحی انسان دینی با تراز دانشگاه انقلاب اسلامی تلاش کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت بسیار بالای روسای دانشگاه‌ها و روحانیت، خاطرنشان ساخت: در صورتی که حکمت و تذکر در دانشگاه‌ها همراه با هم نباشد آن دانشگاه به سمت ضلالت و گمراهی پیش می‌رود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر لزوم تلاش برای تربیت منابع انسانی در تراز انقلاب اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: دانشگاه باید در عرصه ساختار سازی دینی برای ارتقای وضعیت منابع انسانی تلاش کنند تا شاهد موفقیت‌های گسترده در خودکفایی و تولید علم باشیم.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌‌های کشور به منظور تودیع و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج فارس به بوشهر سفر کرده است.

لازم به ذکر است که حجت الاسلام عباسی به عنوان جایگزین حجت الاسلام یعقوب شاهمیری به عنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج فارس معارفه می‌شود.