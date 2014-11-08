نقش مازندران در آزاسازی سوسنگرد بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی بعد از ظهر شنبه در جلسه بزرگداشت حماسه آزادسازی سوسنگرد در ساری، گفت: همزمان با ۲۶ آبان، گرامیداشت حماسه آزادسازی سوسنگرد قهرمان در مازندران برگزار می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: رزمندگان مازندران در شکست حصر سوسنگرد قهرمان و بازسازی این شهر نقش بسزایی داشتند.

سردار ملکی از برگزاری همایشی با عنوان گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد قهرمان در این استان خبر داد و اظهار کرد: این همایش در روز دوشنبه ۲۶ آبان در ساری برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به گرامیداشتن این روز به نحو احسن و در خور شایسته مردم و شهدای آزادسازی سوسنگرد تأکید کرد.