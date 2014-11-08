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۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

سرار ملکی:

نقش مازندران در آزاسازی سوسنگرد بازسازی می شود

نقش مازندران در آزاسازی سوسنگرد بازسازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، از تدوین نقش مردم مازندران در حماسه آزادسازی سوسنگرد و بازسازی این شهر خبر داد و افزود: این کار با همکاری سپاه کربلای مازندران انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی بعد از ظهر شنبه در جلسه بزرگداشت حماسه آزادسازی سوسنگرد در ساری، گفت: همزمان با ۲۶ آبان، گرامیداشت حماسه آزادسازی سوسنگرد قهرمان در مازندران برگزار می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: رزمندگان مازندران در شکست حصر سوسنگرد قهرمان و بازسازی این شهر نقش بسزایی داشتند.

سردار ملکی از برگزاری همایشی با عنوان گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد قهرمان در این استان خبر داد و اظهار کرد: این همایش در روز دوشنبه ۲۶ آبان در ساری برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به گرامیداشتن این روز به نحو احسن و در خور شایسته مردم و  شهدای آزادسازی سوسنگرد تأکید کرد.

 

 

کد مطلب 2417016

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