به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه بین دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز برگزار شد که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی 2 بر 2 به اتمام رسید. صرفنظر از تمام اتفاقات و حواشی این مسابقه، یک مسئله برای آبی پوشان استقلال ابهامات زیادی را ایجاد کرد و آن هم دریافت کارت زرد کرار جاسم در این مسابقه بود.

از آنجا که تیم استقلال باید در هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف پرسپولیس برود، کارت زرد کرار و سه اخطاره شدن وی بدترین اتفاقی بود که می‌توانست برای آبی پوشان رخ بدهد تا این کارت باعث ایجاد شائبه‌های زیادی شود. بخصوص اینکه پنج بازیکن دیگر استقلال هم در معرض خطر سه اخطاره شدن قرار داشتند ولی آنها در این مسابقه مراعات کردند تا دربی را از دست ندهند.

بعد از ظهر امروز (شنبه) بود که کمیته انضباطی باشگاه استقلال هم کرار جاسم را برای توضیح درباره دریافت این کارت احضار کرد تا با وجود تذکرات امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال قبل از بازی با تراکتورسازی به بازیکنان دو اخطاره، از کرار درباره این کارتش سئوال بپرسند و وی را بازخواست کنند.

در پی این دعوت و با توجه به همزمانی تاریخ‌های پیشنهادی برای دربی (30 آبان؛ دوم و هفتم آذر) با بازی‌های تیم ملی فوتبال عراق در جام خلیج فارس این شائبه ایجاد شده است که شاید کرار به خاطر حضور در تیم عراق، خود را سه اخطاره و محروم از دربی کرده است؛ بخصوص اینکه کارت وی به خاطر انجام خطا نبوده و پس از اعتراضاتی بود که در زمین صورت گرفت.

بازی‌های جام خلیج فارس از تاریخ 13 نوامبر (22 آبان) در شهر ریاض عربستان آغاز خواهد شد. در این دوره از مسابقات تیم‌های عربستان، بحرین، قطر و یمن در گروه اول قرار دارند و تیم‌های امارات، کویت، عراق و یمن هم در گروه دوم جای دارند.

تیم‌ عراق در روزهای 23 ، 26 و 29 آبان باید به مصاف حریفان خود برود و حتی در صورت صعود به مرحله نیمه نهایی، باید روز دوم آذر به میدان برود. دیدارهای رده بندی و فینال این مسابقات هم چهارم و پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تاریخ دوم آذرماه را برای دربی تعیین کرده‌اند و در صورتی که این تاریخ مورد مخالفت شورای تامین استان تهران قرار بگیرد، به گفته علی کفاشیان بازی در تاریخ 30 آبان برگزار می‌شود.