بانوی اول کاراته ایران به نشان نقره دست يافت

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیده عباسعلی که مدتی قبل موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شده بود در اولین حضور جهانی خود با حضور در دیدار نهایی دست به کار بزرگی زد و با کسب به مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان نام خود را تاریخ ورزش ایران به عنوان اولین کاراته کای زن ایرانی که موفق به کسب مدال نقره قهرمانی جهان شده است ، ثبت کرد.

این بانوی کاراته کا عصر امروز برای کسب مدال طلا در دیدار نهایی مقابل "شیما عبدالیازید" از مصر به میدان رفت و در نهایت 2 بر يک نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست پیدا کرد.

وی در وزن 68+ کیلوگرم چهارشنبه در نخستین روز این پیکارها پس از استراحت در دور نخست ، "لورا پرادلی" از بلاروس را 3 بر صفر ، "لورا گونزالس" از اسپانیا ، "تانیا نورتان" از هلند و "نیکولا بارتا" از مجارستان را با نتایج مشابه یک بر صفر شکست داده و راهی بازی نهایی شده بود.

بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان صبح چهارشنبه 14 آبان ماه با حضور 887 کاراته‌کا از 116 کشور در برمن آلمان آغاز و تا عصر فردا یکشنبه 18 آبان ماه ادامه خواهد داشت.