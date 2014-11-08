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۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۱۸

کاراته قهرمانی جهان - برمن

بانوی اول کاراته ایران به نشان نقره دست يافت

بانوی اول کاراته ایران به نشان نقره دست يافت

دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی در رقابتهای قهرمانی جهان نیز به نشان نقره دست يافت تا اولین بانوی ایرانی باشد که مدال نقره قهرمانی جهان را تصاحب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیده عباسعلی که مدتی قبل موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شده بود در اولین حضور جهانی خود با حضور در دیدار نهایی  دست به کار بزرگی زد و با کسب به مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان نام خود را تاریخ ورزش ایران به عنوان اولین کاراته کای زن ایرانی که موفق به کسب مدال نقره قهرمانی جهان شده است ، ثبت کرد. 

این بانوی کاراته کا عصر امروز برای کسب مدال طلا در دیدار نهایی مقابل "شیما عبدالیازید" از مصر به میدان رفت و در نهایت 2 بر يک نتیجه را واگذار کرد و  به مدال نقره دست پیدا کرد. 

وی در وزن 68+ کیلوگرم  چهارشنبه در نخستین روز این پیکارها پس از استراحت در دور نخست ، "لورا پرادلی" از بلاروس را 3 بر صفر ، "لورا گونزالس" از اسپانیا ، "تانیا نورتان" از هلند و "نیکولا بارتا" از مجارستان را با نتایج مشابه یک بر صفر شکست داده و راهی بازی نهایی شده بود. 

بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان صبح چهارشنبه 14 آبان ماه با حضور 887 کاراته‌کا از 116 کشور در برمن آلمان آغاز و تا عصر فردا  یکشنبه 18 آبان ماه ادامه خواهد داشت. 

 

کد مطلب 2417051

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