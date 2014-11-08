حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه دیدارهای هفته دوم از فصل جدید رقابتهای شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور، تیم شطرنج تربیت قم عصر شنبه در خرم آباد برابر نماینده استان فارس به پیروزی رسید.
وی گفت: تیم شطرنج استان قم که امسال با نام تربیت قم در لیگ برتر حاضر است در نخستین مسابقه دور دوم دامون ساخت شمال را شکست داد ضمن اینکه در دور نخست برابر دانشگاه آزاد تهران به تساوی رسید و سپس دنیای فلز رشت را شکست داد.
رحمتی نشاط بیان کرد: شطرنج بازان قمی در مسابقه دوم از هفته نخست خود ۴ بر صفر مقابل پتروشیمی شهید تندگویان خوزستان مغلوب شدند و در نخستین مسابقه در مصاف با تیم مدعی شهرداری تبریز با همین نتیجه تن به شکست دادند.
رئیس هیئت شطرنج قم افزود: در دیدار تیمهای تربیت قم و مانتری شیراز، مسعود مصدقپور از قم برابر ابراهیم مومنی از شیراز به تساوی رسید، پرهام مقصودلو از قم برابر محمدجواد نادری از شیراز پیروز شد، مسابقه کاوه قاضی الشریف از قم و کاوه فیلی از شیراز به برتری قاضی الشریف انجامید و در نهایت مصطفی سخایی از تربیت قم برابر عماد جعفرنیا از شیراز به برتری رسید تا مسابقه در مجموع با پیروزی نماینده قم خاتمه یابد.
وی تصریح کرد: تیم تربیت قم در این مسابقات با ترکیب محمد امین طباطبایی، مسعود مصدقپور، پرهام مقصودلو، کاوه قاضی الشریف، مصطفی سخایی و سعید شریعت حضور پیدا کرده است و در چهارمین مسابقه خود در هفته دوم با تیم فرهنگ خراسان رضوی مصاف میکند.
رئیس هیئت شطرنج قم ابراز داشت: دامون ساخت شمال ساری، پتروشیمی شهید تندگویان، دنیای فلز رشت، تربیت قم، سرمایه گذاری شهر آتیه، مانتری شیراز، فرهنگ خراسان رضوی، راه و شهرسازی لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران و شهرداری تبریز به عنوان ۱۰ تیم شرکت کننده در رقابتهای امسال لیگ برتر شطرنج کشور حضور دارند.
رحمتی نشاط خاطرنشان کرد: تیم شطرنج تربیت بدنی قم در سال ۹۲ برای پنجمین بار در مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان باشگاههای کشور حضور داشت و در پایان این رقابتها در بین تیمهای حاضر در لیگ، در مکان چهارم جدول ردهبندی قرار گرفت.