به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز پس از بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مصلای امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه حکایت از نشاط رسانه‌ای دارد، گفت: رسانه‌ها در بیستمین نمایشگاه مطبوعات حضور چشمگیر دارند و غرفه‌ها حکایت از سرزندگی داشت، از آقای جنتی به خاطر زحماتی که برای برگزاری این نمایشگاه کشیده‌اند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: این نمایشگاه باعث می‌شود رسانه‌ها از تجربیات هم استفاده کرده و نقاط ضعف و قوت موجود را شناسایی کنند که از این طریق ارتباط با مردم، با سهولت انجام می شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: نمایشگاه محل تعامل خوب بین رسانه‌ها و مردم است و این تعامل می‌تواند وضعیت موجود در جامعه را بهبود بخشد.

لاریجانی گفت: به طور طبیعی وقتی رسانه‌ها در معرض قضاوت مردم قرار گرفته و مردم به غرفه‌ها رجوع کرده و نظرات خود را می‌گویند، باعث می‌شود خود به خود رسانه‌ها به فکر فرو رفته و نقایص کارشان را برطرف کنند، برگزاری این نمایشگاه نشان‌دهنده تعامل مثبت رسانه‌ها با مردم است.

وی ادامه داد: گفت‌وگوی رسانه‌ای بین رسانه‌ها می‌تواند مفید باشد، زیرا رسانه‌ها در این زمینه تجربیات بسیار مفیدی دارند که می‌توانند این تجربیات را به دوستان خود در رسانه‌های دیگر منتقل کنند، نتیجه این اقدام مهم، ارتقای سطح رسانه‌ای است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مساله مذاکرات ایران و 1+5 گفت: ممکن است نتیجه انتخابات کنگره، تاثیراتی در سنا داشته باشد اما مهم این است که دولت آمریکا چه نقشی می‌تواند ایفا کرده و در جهت منافع خود عمل کند.

لاریجانی افزود: حل مساله هسته‌ای از طریق سیاسی می‌تواند دستاورد مهمی برای کشورهای مختلف باشد، همانطور که ما به دنبال حفظ منافع خود هستیم، به طور قطع آنها نیز همین موارد را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات کنگره آمریکا را در مساله هسته‌ای چندان موثر نمی‌دانم، خاطر نشان کرد: وقتی مسائل در حیطه امنیت و منافع ملی باشد، احزاب در این موارد اشتراکاتی دارند؛ من فکر می‌کنم مسیر مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.