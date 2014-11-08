گردانهای صلح با چراغ سبز مقتدی صدر عازم الانبار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالعزیز الظالمی نماینده وابسته به تشکل الاحرار وابسته به جریان صدر گفت: مقتدی صدر پس از دیدار نمایندگان و اعضای و رئیس شورای استان الانبار با وی در نجف حمایت خود را از ساکنان الانبار برای آزادی استان آنها اعلام کرده است.

وی افزود: مقتدی صدر به گردانهای صلح پس از افزایش درخواست نمایندگان، اعضای شورای استان و بزرگان الانبار برای حرکت به سوی الانبار برای کمک به نیروهای امنیتی و عشایر این منطقه برای مبارزه با داعش و آزادی مناطق این استان چراغ سبز نشان داده است.

الظالمی تاکید کرد: گردان های صلح پس از چراغ سبز مقتدی صدر برای کمک به ساکنان الانبار و آزادی آن رهسپار این استان شده اند.