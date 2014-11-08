لیورپول در آنفیلد تسلیم چلسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار حساس تیم‌های لیورپول و چلسی آغاز شد که این بازی را شاگردان مورینیو با حساب 2 بر یک به سود خود پایان دادند.

در این دیدار که به میزبانی شاگردان برندن راجرز در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد ابتدا امره جان در دقیقه 9 میزبان را پیش انداخت اما گری کیهیل در دقیقه 14 کار را به تساوی کشاند تا نیمه نخست با همین نتیجه خاتمه یابد. در نیمه دوم این تیم چلسی بود که روی ضربه دیه گو کاستا(67) کار را تمام کرد و به 3 امتیاز ارزشمند در زمین حریف دست یافت.

شاگردان مورینیو با این برد 29 امتیازی شدند و با یک بازی بیشتر فاصله خود را با تیم دوم جدول(ساوتهمپتون) به عدد 7 رساندند. لیورپول هم با 14 امتیاز موقتا در رده هفتم قرار گرفت.