نماینده فوتبال گلستان در هفته پنجم لیگ دسته یک شکست خورد

به گزارش مهر، از هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال و از گروه ب، عصر شنبه تیم های اتکا گلستان و داماش گیلان در ورزشگاه شهدای کریم آباد گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 2 بر یک به سود تیم میهمان به پایان رسید.

تیم اتکا که از 4 بازی گذشته خود تنها یک امتیاز کسب کرده بود در مقابل تیم 6 امتیازی داماش گیلان بازی خوبی به نمایش گذاشت اما نتیجه را واگذار کرد تا دومین باخت این تیم در بازی خانگی و چهارمین باخت در مجموع رقم بخورد.

هنوز دقایقی از بازی نگذشته بود که دروازه اتکا باز شد. در ادامه اتکا بازی را در دست گرفت و چندین موقعیت خوب گلزنی را توسط بازیکنان خود از دست داد. حملات اتکا ادامه داشت تا اینکه در یکی از حملات احسان تاییدی برای نخستین بار گلزنی کرد و بازی را به تساوی کشانید. پس از این گل بازی متعادل دنبال شد و نیمه نخست با مساوی به پایان رسید.

در نیمه دوم دوتیم برای بازکردن دروازه یکدیگر تلاش زیادی از خود نشان نمی دادند و بازی در میانه میدان دنبال می شد. در دقیقه 64 اتکا این فرصت را داشت که از حریف خود پیش بیفتد اما ضربه سر تاییدی از روی خط دروازه توسط مدافعان تیم میهمان برگشت داده شد. در هفتاد و دومین دقیقه بازی خطای مشهود ابوذر رحیمی مهاجم داماش را در محوطه جریمه سرنگون کرد و داور در سوت خود به نشانه پنالتی دمید. رحیمی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا نماینده فوتبال گلستان 20 دقیقه پایانی را با یک بازیکن کمتر ادامه دهد. با گل شدن پنالتی تیم داماش به آنچه که می خواست رسید و حملات نصفه و نیمه اتکا نتیجه ای در بر نداشت و بازی در پایان با برتری آبی پوشان داماش به پایان رسید.

در ثانیه های پایانی و برروی ضربه ایستگاهی، توپ به دست مدافعان داماش برخورد کرد اما داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. این تصمیم داور موجب شد بازیکنان و نیمکت نشینان اتکا به شدت به وی معترض شوند. پس از پایان بازی اعضای تیم اتکا اعتراض های خود را ادامه دادند اما حاصلی در بر نداشت و نماینده فوتبال گلستان در دومین میزبانی خود ناکام از زمین خارج شد.

اتکا یک – 2 داماش

گل ها: احسان تاییدی دقیقه 37 برای اتکا و سعید قدمی دقیقه 6 و امیر تیزرو دقیقه 73 برای داماش

تماشاگر: حدود 500 نفر

داور: سید احمد موسوی کمک ها: فرهاد فرهادپور و فرزاد عبدالهی ناظر داوری: علی سیدی

اخطار: ابوذر رحیمی و احد شعبانی از اتکا و سعید اسماعیل پور از فولاد یزد

اخراج: ابوذر رحیمی دقیقه 72 از اتکا

بازیکنان اتکا: محمدعلی نعمتی – محمدجواد رحیمی – حمید نعمتی – میلاد احمدی مجد – محمد محمدی – احد شعبانی (دقیقه 75 محسن صلح جو) – محمدعلی صنعتی (دقیقه 85 حامد اکبری پور) – ابوذر رحیمی – محمدعلی حسینی (دقیقه 80 عبدالصمد توکلی) – کمال الدین نیکخوی سید – احسان تاییدی سرمربی: عیسی ساورسفلی

بازیکنان داماش: مهدی رحیم زاده – امیر تیزرو – بهنام عسگرخانی – محمد رستمی – مهیار نوری – حسن نجفی (دقیقه 84 سعید مرتضوی) – امیر ترکاشوند (دقیقه 81 کیانوش میرزایی) – حمید خدابنده لو – سعید قدمی – سعید اسماعیل پور – مهدی کیانی سرمربی: امید هرندی

بهترین بازیکن میدان: مهدی رحیم زاده از داماش

شرح گل ها:

دقیقه 6 (اتکا 0 - 1 داماش): "سعید قدمی"مهاجم تیم داماش پا به توپ وارد محوطه جریمه شد و با ضربه بغل پای راست توپ را به گوشه دروازه اتکا فرستاد.

دقیقه 37 (اتکا 1 - 1 داماش): حمله همه جانبه بازیکنان اتکا برروی دروازه داماش با پاس عرضی "محمد محمدی" به "احسان تاییدی" همراه شد و مهاجم اتکا با ضربه ای دقیق دروازه تیم میهمان را باز کرد.

دقیقه 73 (اتکا 1 – 2 داماش): خطای ابوذر رحیمی برروی مهاجم تیم میهمان در محوطه جریمه منجر به اعلام ضربه پنالتی به سود داماش شد. "امیر تیزرو" با گل کردن این ضربه، 3 امتیاز را به آبی پوشان تقدیم کرد.

تیم اتکا با این شکست با یک امتیاز در قعر جدول 12 تیمی مسابقات باقی ماند. بازی بعدی این تیم چهارشنبه 28 آبان برابر شهرداری بندرعباس در زمین حریف خواهد بود.