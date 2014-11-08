انقلاب اسلامی به برکت وجود ائمه شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضايي، عصر شنبه در مراسم ويژه ۱۷ آبان، روز ابركوه، اظهار داشت: حرکت امام رضا (ع) در مسیر سفر از مدينه به مرو یک راهپیمایی معمولی نبود بلکه یک نهضت و انقلاب بود و دستاوردهاي مهمي به دنبال داشت.
رضایی بيان كرد: این مسئله که چرا امام رضا (ع) این مسیر را برای حرکت انتخاب کرد نیز می تواند نشانه ای از توجه ايشان به مردم ایران باشد که در آینده آنان را استمراربخش مسیر اسلام ناب محمدی (ص) می دانستند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: امام رضا (ع) در این مسیر در بسیاری از نقاط توقف داشته اند اما فقط برخی از آنها مشخص است ضمن اينكه ابركوه از معدود شهرهايي است كه ايشان در آن اقامت نيز داشته اند و دليل آن امنيت منطقه و حضور دوستداران پرشمار آن حضرت در این محل بوده است.
رضایی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به برکت وجود ائمه به ويژه امام رضا (ع) و امام حسین (ع) شکل گرفته است، خاطرنشان كرد: با این برکت در دفاع مقدس در مقابل تمامی دنیا ایستادیم و نگذاشتیم یک وجب از خاکمان در دست دشمن بماند.
وی در مورد ضرورت انجام کار فرهنگی نيز گفت: شایسته است با وجود نبرد فرهنگی که علیه ایران اسلامی به راه افتاده، برنامههای فرهنگی ارزشمندی در این محل که به نام امام رضا(ع) متبرک است، اجرا شود و ما نیز در راستای توسعه این شهرستان با توجه به پتانسیلهای بالایی که دارد، از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
رضایی ادامه داد: تلاش میشود که ابرکوه به عنوان یکی از شهرهای نمونه اقتصاد مقاومتی انتخاب شود و این امر با توجه به قابلیتهای موجود، شدنی نیست.
روز ۱۷ آبان سال ۱۹۵ هجری شمسی بنا به اعلام سازمان پژوهشهای آستان قدس رضوی، روز ورود امام رضا (ع) به ابرکوه معرفی شده است و در ظرف چند سالی که از اعلام این تاریخ میگذرد، مردم ابرکوه با راهاندازی کاروانی نمادین از میدان اصلی شهر ابرکوه به سمت مسجد بیرون که اقامتگاه آن حضرت بوده است، حرکت میکنند و با برنامههای فرهنگی این روز را گرامی میدارند.