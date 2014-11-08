پورشیب از کسب مدال باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای روز چهارم از بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان ذبیح الله پورشیب نماینده وزن 84- کیلوگرم تیم ملی ایران که به دیدار رده بندی راه پیدا کرده بود در جدال برای کسب مدال برنز به مصاف "محمد الکاتبی" از مصر رفت و با نتیجه 5 بر صفر بازنده تاتامی را ترک کرد و از رسیدن به مدال برنز بازماند.

وی در روز نخست این مسابقات سپس دو پیروزی متوالی مقابل "آندرس اوزروس" از لیتوانی (3 بر 2) ، "تامی پترسن" از هلند (یک بر صفر) مقابل "ارنیکا گوگیتا"ی گرجستانی 2 بر صفر بازنده شد و به گروه بازنده ها رفت. این نماینده کشورمان در جدال برای کسب مدال برنز ابتدا "لور اندره س" از اکوادور و "یورگ پرز" از دومنیکن را شکست داد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.

بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان چهارشنبه 14 آبان ماه با حضور 887 کاراته‌کا از 116 کشور در برمن آلمان آغاز و عصر فردا یکشنبه به پایان می رسد.