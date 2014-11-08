طرح زوج و فرد خودروها در حوالی مصلی برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی هماهنگی انجام شده میان ستاد اجرایی بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با پلیس راهور نیروی انتظامی، از فردا یکشنبه به مدت یک هفته طرح زوج و فرد خودروها در حوالی مصلی امام خمینی (ره) اجرا نخواهد شد.

براین اساس، پلیس راهور با درخواست ستاد اجرایی نمایشگاه مبنی بر توقف اجرای طرح زوج و فرد خودروها در این منطقه موافقت کرده است که از فردا صبح به اجرا درمی‌آید.

بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با شعار «رسانه؛ آزادی مسئولانه» از امروز شنبه آغاز شده و به مدت یک هفته در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.