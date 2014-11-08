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۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۲۸

به مدت یک‌هفته؛

طرح زوج و فرد خودروها در حوالی مصلی برداشته شد

طرح زوج و فرد خودروها در حوالی مصلی برداشته شد

همزمان با برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها طرح زوج و فرد خودروها از فردا یکشنبه در حوالی مصلی امام خمین(ره)ی اجرا نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هماهنگی انجام شده میان ستاد اجرایی بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با پلیس راهور نیروی انتظامی، از فردا یکشنبه به مدت یک هفته طرح زوج و فرد خودروها در حوالی مصلی امام خمینی (ره) اجرا نخواهد شد.

براین اساس، پلیس راهور با درخواست ستاد اجرایی نمایشگاه مبنی بر توقف اجرای طرح زوج و فرد خودروها در این منطقه موافقت کرده است که از فردا صبح به اجرا درمی‌آید.

 بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با شعار «رسانه؛ آزادی مسئولانه» از امروز شنبه آغاز شده و به مدت یک هفته در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 2417131

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