کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش خوزستان برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول حسینی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز و مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق (ع) بهبهان اظهار کرد: امیدوارم پردیس فرهنگیان خوزستان قطب دانشگاه های فرهنگیان کشور شود. مراسم امروز نماد تغییر و تحول است. عصر امروز عصر تغییر و تحولات پرشتاب است. در حقیقت امروز عصر سرعت بالای تبادل اطلاعات است.

وی افزود: اگر توانمند باشیم؛ تغییر یک فرصت و در غیر این صورت ضرر و زیان است. مطالبات دانشجویان به جا بوده و باید محقق شوند. دانشجو معلمان ما باهوش، با ذکاوت و در عین حال بسیار منطقی هستند.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان یک حق و حقوق نوشته و نانوشته و به معنای دیگر عمومی و خاص دارند و ما نمی توانیم به بهانه های مختلف این حق و حقوق را محقق نکنیم.

حسینی در ارتباط با آزادی دانشجویان گفت: آزادی انتخاب حق دانشجو بوده و دانشجو باید در انتخاب استاد آزاد باشد. استقلال دانشجویان باید حفظ شود. البته این مفاهیم به معنای دانشجو سالاری نیست بلکه به معنای دانشجو محوری است. همه باید بدانند که دانشجو ولی نعمت هر دانشگاه است.

وی ادامه داد: دانشجو معلم خروجی اصلی سیستم دانشگاه فرهنگیان است. بنابراین دانشجویان ما باید از توان معلمی برخوردار باشند. ما تربیت کننده نسل های آینده را به جامعه تحویل می دهیم. هم اکنون دانشگاه تربیت معلم در مرحله توسعه کیفی است.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور بيان کرد: هم اکنون جایگاه دانشگاه فرهنگیان در کشور تثبیت شده و بهبود کیفیت می تواند دانشگاه را بیش از پیش رشد و توسعه بدهد. کیفیت در حقیقت یک نظام فکری است و همیشه امکان بهبود مستمر آن وجود دارد.

حسینی یادآور شد: ذینفعان اصلی ما دانشجویان هستند و آنها باید از پرسنل و اساتید رضایت داشته باشند. اگر از 45 درصد سهم دانشجویی در مواقعی کسر می شود فقط علی الحساب بوده و به سرعت بازگردانده می شود. تمامی مسئولان دانشگاه های فرهنگیان باید در زمینه وصول معوقات با دانشجویان همکاری لازم را داشته باشند.

وی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعا 64 پردیس و 34 مرکز دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور با 70 هزار دانشجو فعالیت می کند.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور تاکید کرد: قطعا کمبود نیروی انسانی و کمبود فضای دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان را با همکاری مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان برطرف می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان (مرکز آموزش عالی) امام جعفر صادق (ع) شهرستان بهبهان محمد علی بیگدلی بود و رئیس جدید آن آیت کریمی است. همچنین رئیس قبلی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز یداله اقدامی بود و رئیس جدید آن نیز محمد رضا پور است.