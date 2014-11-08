پیروزی دشوار منچستر یونایتد مقابل کریستال پالاس/ آگوئرو سیتی را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس شنبه شب ادامه پیدا کرد که طی آن تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد به سختی پیروزی یک بر صفر را مقابل کریستال پالاس رقم زد. خوان ماتا که در نیمه دوم به میدان آمده بود روی پاس دی ماریا تنها گل این تیم را به ثمر رساند. یونایتد با این برد 16 امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت.

اما منچستر سیتی در یک بازی جذاب که در زیر بارش شدید باران برگزار شد مقابل کوئینز پارک رنجرز به تساوی 2 - 2 دست یافت. کوئنز پارک رنجرز در ابتدای بازی فشار زیادی به حریف وارد کرد و دو بار گلزنی کرد که داور آنها را نپذیرفت با این حال چارلی آوستین در دقیقه 21 دروازه من سیتی را باز کرد. سرخیو آگوئرو در دقیقه 32 این گل را جبران کرد.

در نیمه دوم سیتی بهتر بازی کرد ولی برای دقایقی میزبان میدانداری کرد و روی یک حمله با گل به خودی دیمیکیلیس(76) پیش افتاد اما بار دیگر این آگوئرو بود که در دقیقه 83 تیمش را نجات داد. وی چند بار دیگر هم دروازه حریف را با حرکات خود به شدت تهدید کرد. منچستر سیتی با این تساوی 21 امتیازی شد و بعد از چلسی و ساوتهمپتون که به ترتیب 25 و 21 امتیاز دارند در رده سوم قرار گرفت.

نتایج دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

* برنلی یک - هال سیتی صفر

* منچستر یونایتد یک - کریستال پالاس صفر

* ساوتهمپتون 2 - لستر سیتی صفر

* وستهام صفر - استون ویلا صفر

* کوئینز پارک رنجرز 2 - منچستر سیتی 2