دوره به حاشیه کشیدن فوتبال گذشته است/تیم میزبان در بازی های خانگی محکوم به برد است

مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به بازی تیم های فوتبال پاس همدان و شهرداری تبریز اظهار داشت: انتظار داشتیم که تیم فوتبال پاس همدان این بازی را به حاشیه بکشاند چراکه از بیرون فحاشی می کردند و به تیم ما فحش می دادند.

وی افزود: حتی شاهد بودیم داور بازی را تهدید می کردند اما باید فوتبال خودمان را بازی کنیم چراکه دوران این چیزها گذشته و در گذشته از این مسائل زیاد در فوتبال می دیدیم که درهیچ کدام نیز موفق نبوده اند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز با اشاره به داوری بازی نیز گفت: با مصدومیتی که برای داور وسط بازی پیش آمد داور چهارم قضاوت بازی را بر عهده گرفت که این داور شرایط داوری بازی را نداشت.

پاشازاده عنوان کرد: بازیکنی که من تنها ۱۴ دقیقه به میدان فرستاده بودم سر یک برخورد کوچک کارت زرد گرفت و در یک برخورد در ۱۸ قدم تیم فوتبال پاس به علت تمارض کارت زرد دوم را گرفت و اخراج شد که به هیچ وجه قصد تمارض نداشت.

وی با اشاره به اعتراض به وقت اضافه نیمه دوم بیان کرد: داور پنج دقیقه وقت اضافه گرفت و بعد با اتمام این پنج دقیقه دو دقیقه دیگر را هم اضافه گرفت که ما به این موضوع اعتراض داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز درباره عملکرد بازیکنان خود گفت: تیم ما فوتبال بسیار خوبی را ارائه داد و بازیکنان ما توپ و زمین را در اختیار داشتند.

پاشازاده افزود: شما ببینید تیم ما به عنوان میهمان در این دیدار چند موقعیت خطرناک داشت و پاس همدان که در این دیدار میزبان بود چند موقعیت داشت؟

وی با اشاره به نتیجه دیدار دو تیم گفت: زمانی که به عنوان میهمان هستید نتیجه مساوی معقولانه است اما تیم میزبان در بازی های خانگی محکوم به برد است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز عنوان کرد: تیم ما موقعیت های بسیار خوبی داشت و می توانستیم برنده بازی باشیم اما متاسفانه نتوانستیم به خوبی از موقعیت هایمان استفاده کنیم.

پاشاده در پایان درباره آینده تیم خود گفت: در این بازی چند بازیکن مصدوم داشتیم و دست ما کمی بسته بود اما به دنبال این هستیم که فوتبال خوبی را در لیگ دسته اول فوتبال ارائه دهیم.