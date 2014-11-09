غذا برای خوردن نداشتیم/ قبل از مسابقه نشد بخوابیم!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدیزاده که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود راهی مسابقات جهانی آلمان شده بود در نهایت به کسب مدال برنز بسنده کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از کسب این مدال در بدترین شرایط ممکن سخن گفته است.

وی در این صفحه نوشته است: شکر خدا مدال برنز کسب کردم ولی خیلی سخت بود، بدترین شرایط رو برای ما فراهم کردن و خیلی اذیتمون کردند. دو شب قبل از مسابقه نشد که بخوابیم. سفری که 5 ساعت باید به طول می انجامید را ما 17 ساعته طی کردیم.

مهدیزاده با تاکید دوباره بر اینکه خیلی اذیت شدیم ادامه داده است: بعد از وزنکشی غذا برای خوردن نداشتیم، من و سعید(احمدی) برنجی را یکشنبه از ایران آورده بودیم خوردیم و رفتیم برای مسابقه و ..... خیلی قضایای دیگه فقط اینو بگم که خیلی ......

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در برمن آلمان جریان دارد وتیم ملی کشورمان بعد از دشواریهای زیادی که برای کسب روادیدا داشت به زحمت و در آخرین فرصت خود را به محل برگزاری مسابقات رساند. باید منتظر ماند تا پس از بازگشت از این رقابتها با مسئولین تیم در مورد مشکلاتی که این عضو تیم ملی از آن سخن گفته سئوال کرد.