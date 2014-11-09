اولین نمایشگاه تایپوگرافی "اسماءالحسنی" در کرمانشاه برپا شد/ ترویج هنر ایرانی – اسلامی در قالب مدرن

به گزارش خبرنگا رمهر، این نمایشگاه اولین نمایشگاه محیا رستمی پارسا است که با همکاری واحد فرهنگ و هنر دانشگاه علمی – کاربردی استان کرمانشاه برپا شده است.

در این نمایشگاه 14 پوستر "اسماءالحسنی" که با هنر مدرن طراحی شده و تلفیقیاز هنر ایرانی – اسلامی و مدرن را می‌نمایاند به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از عصر روز شنبه 17 آبان ماه آغاز شده و تا پنج‌شنبه 22 آبان ماه ادامه دارد و آماده بازدید علاقه‌مندان است.

محیا رستمی پارسا در حاشیه برپایی این نمایشگاه و در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این نمایشگاه را طراحی اسماءالحسنی و ترویج هنر ایرانی- اسلامی در قالب هنر مدرن (تایپوگرافی ) عنوان کرد.

وی در پایان از مسئولین مرکز فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی‌ - کاربردی استان کرمانشاه و استادش برای کمک در برپایی این نمایشگاه تقدیر کرد.