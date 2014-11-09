"عبدالله صالح" تحریمهای شورای امنیت را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات با انتشار گزارشی اعلام کرد که "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری پیشین یمن در جریان سخنرانی در میان اعضای حزب کنگره مردمی یمن تمامی تحریمهایی که سازمان ملل علیه وی اعمال کرده است را غیر قابل پذیرش توصیف کرد.

وی همچنین از خروج حزب کنگره مردمی یمن از دولت جدید این کشور که روز جمعه تشکیل شده است خبر داد.

شورای امنیت اخیرا عبدالله صالح و دو تن از رهبران انصارالله یمن را به اتهام به چالش کشیدن صلح در این کشور تحریم کرد.

حوثیها نیز در واکنش به این امر، اقدام اخیر شورای امنیت را سعی در ایجاد آشوب و آشفتگی در یمن و مداخله در امور داخلی این کشور توصیف کردند.

عبدالله صالح و پسرش در جریان تحولات اخیر یمن از جنبش مردمی و حوثی‌ها حمایت کردند که این مسئله نارضایتی غرب و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را در پی داشت.