اجرای رزمایش بزرگ بیت المقدس در ساری/ سیاست نظام پدافندی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید براینکه سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی اجرای طرح های پدافندی و دفاعی است، در ماهیت سپاه و بسیج خاطر نشان کرد : سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان از همان روزهای آغازین به صورت پدافندی و دفاعی عمل کرده و سپاه پاسداران در زمینه دفاع شهری از آمادگی لازم برخوردار است.

واحدی اظهار داشت : در این رزمایش عملیات دفاع شهری، مقابله با انواع تهاجم در مناطق مسکونی و دفاع از مردم، ادارات و نهادهای مهم و حساس تمرین خواهد شد.

وی در ادامه تصریح نمود : این رزمایش در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان (پنجشنبه و جمعه هفته جاری) توسط پنج گردان بیت المقدس و گردان کوثر متشکل از بسیجیان خواهر درسطح شهرستان انجام می شود.

سرهنگ شریعتی فرماندهی سپاه ساری نیز در این گفتگو با اعلام برگزاری رزمایش بزرگ بیت المقدس در شهرستان ساری ابراز داشت : هدف از برگزاری رزمایش بزرگ بیت‏المقدس، ایجاد حفظ و انسجام و افزایش آمادگی رزمی و دفاع گردان‏های بیت‏المقدس و کوثر در شهرستان ساری می باشد.

سرهنگ شریعتی هدف از برگزاری این رزمایش را یادآوری و بازآموزی آموزش‏ها برای ارکان و اعضای گردان‏ها، افزایش توان و آمادگی‏های رزمی بسیجیان و اجرای آموزش‏های مورد نیاز بسیجیان در راستای انتظارات موجود از آنها متناسب با نوع ماموریت در بسیج عنوان کرد.

وی هدف از اجرای این رزمایش را دفاع در تمامی نقاط شهر اعلام کرد وگفت: این رزمایش ها در تمامی نقاط شهرستان ساری انجام می شود و برای هر نقطه ای از شهر عملیاتی مختلف طرح ریزی شده است.

وی افزود: درراستای اجرای این رزمایش، کلاس‏های آموزشی در سه مرحله دوروزه طی شش روز برگزار شده و تمرین عملیاتی در سطح شهرستان بصورت رزمایش انجام میگیرد.

رزمایش بیت‏المقدس شهرستان ساری با حضور پنج گردان بیت‏المقدس و کوثر به استعداد ۱۵۰۰ نفر طی ۴۸ ساعت برگزار می شود.