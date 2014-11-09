سرمایه گذاری 42 میلیارد دلاری چین در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین روز گذشته به همسایه اش پاکستان قول داد تا سرمایه گذاری به میزان 42 میلیارد دلار را در این کشور داشته باشد.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز با اشاره به امضای 19 توافقنامه در دیدار با رئیس جمهوری چین در پکن به چین قول داد تا در مقابله با تهدیدهای تروریستی، این کشور را یاری می کند.

بر اساس این گزارش پاکستان به عنوان همپیمان نزدیک چین در نظر گرفته می شود و با کمبود برق مواجه بوده و توافقنامه های جدید میان دو کشور به شرکت های چینی این اجازه را می دهد تا در ساخت چهار ایستگاه جدید برق در پاکستان کمک کنند.

توافق چین و پاکستان در زمینه مقابله با ترویسم در پی سفر رئیس جمهوری افغانستان به پکن بوده که دومین سفر خارجی اشرف غنی پس از تصدی پست ریاست جمهوری بوده و گفته می شد با هدف میانجیگری پکن در روابط اسلام آباد و کابل باشد.