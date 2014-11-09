بودجه 94 کشور بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی بسته شده است

ابوالفضل یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح بخشنامه بودجه سال 94 کل کشور اظهارداشت: در برنامه بودجه سال آینده ایجاد منابع جدید درآمدی در استان ها با محویت افزایش سهم مالیاتی مدنظر است و به هیچ پروژه ی جدیدی اجازه شروع فعالیت جز در موارد خاصی داده نمی شود و این موضوع باید در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مورد توجه واقع شود.

وی با تاکید بر رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی از راه اندازی پنجره واحد تجاری در استان ها به عنوان یک برنامه اصلی خبرداد و ادامه داد: براساس بودجه سال 94 اصلاح نظام اداری و استخدامی های جدید باید در چارچوب ضوابط باشد و تمامی استخدام های رسمی و پیمانی دستگاهها با رعایت قوانین و مقررات و پیش بینی اعتبارات پس از موافقت معاونت نظارت راهبردی انجام می پذیرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری با اعلام اینکه در بودجه سال آینده پاداش پایان سال معادل سال 93 خواهد بود افزود: در سال آینده احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاهها ممنوع می باشد و دستگاههای اجرایی باید اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را به طرح های نیمه تمامی که تا پایان سال 94 به اتمام می رسند تخصیص دهند.

این مسئول با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی اعتبارات را به سمت به پژوهش های کاربردی جهت گیری کنند اظهارداشت: در بودجه سال 94 پیش بینی اعتبار برای طرح های با پیشرفت فیزیکی پایین ممنوع است و صرفا پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها از محل اعتبارات مشارکت مردمی و خیرین آغاز شده باشد می توانند مورد حمایت اعتبارات دولتی قرار بگیرند.

وی در پایان تاکید کرد: مدیران نسبت به پیگیری اعتبارات پروژه ها از محل ردیف های ملی و از طریق وزارتخانه اقدام کنند تا قبل از تدوین و ابلاغ بودجه این پروژه ها مورد توجه ،اولویت و در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.